Petro dice que subestimó la presión que tenía el coronel Dávila

En medio de una ceremonia de la Policía Nacional, el presidente Gustavo Petro se refirió a la muerte del coronel Óscar Dávila, quien hacía parte del equipo de seguridad de la Casa Militar de la Casa de Nariño.

El primer mandatario aseguró que subestimó la presión que tenía el coronel Dávila en medio de las investigaciones que se adelantan en el marco del caso del robo de un dinero a la exjefa de Gabinete Laura Sarabia.

“Es como si me hubieran prestado a un ser humano que no pude cuidar yo mismo, porque subestimé la presión. Yo, porque estoy acostumbrado a sentirla, y creo que las demás personas lo saben, y no es así, no son iguales, ningún ser humano es igual”, afirmó.

Dijo además que está a la espera de los resultados que entregue la investigación de la Fiscalía General de la Nación sobre las causas reales de la muerte del coronel Dávila para así poder pronunciarse.