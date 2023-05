Petro dijo que los delitos confesados por Mancuso deben ir a la CPI

Durante el acto de posesión de los nuevos magistrados del Tribunal Superior Militar y Policial, el presidente de la república, Gustavo Petro, afirmó que es necesario combatir la impunidad en todos los frentes.

“No se puede hablar de un cambio, como rezan las consignas y la voluntad política de este Gobierno, si la impunidad continua”, dijo.

Y añadió: “La impunidad nace con un sistema; no es una simple ineficiencia del Estado. No es porque el Estado no sea capaz sino porque ella se ha construido como una política implícita en el que los grandes hechos de corrupción permiten que no se llegue ni a procesos judiciales ni a resultados”.

El Mandatario también se refirió a las recientes declaraciones que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en las que admitió, entre otras, una alianza en el pasado entre dichos grupos ilegales de ultraderecha con miembros de la Fuerzas Armadas y la Policía.

“El contenido de este tipo de declaración es espeluznante, si uno las evalúa (…) Llama la atención la falta de sensibilidad de la sociedad. Esas declaraciones en cualquier otro país hubiesen provocado que millones de personas hubiesen salido a las calles a protestar”, exclamó.

El presidente agregó que, “dado la importancia que le corresponde, si la justicia colombiana no toma en cuenta este caso podría ser evaluado por la Corte Penal Internacional“.

Petro hizo un llamado a la sociedad a ejercer una veeduría ciudadana sobre el trabajo de la Fuerza Pública para evitar, según el, que esta termine ejerciendo actos de violencia.