Petro no intervendrá en el caso de su hijo Nicolás

En cuanto la Fiscalía General de la Nación hizo pública la captura de Nicolás Petro y su exesposa Day Vásquez, el presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó desde su cuenta de Twitter reafirmando su decisión de no aprovechar la investidura de su cargo para interferir en el proceso judicial.

“Han sido capturados por la fiscalía mi hijo Nicolás y su ex esposa Days Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República aseguró que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley. A mi hijo le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su caracter y pueda reflexionar sobre sus propios errores. Como afirmé ante el fiscal general no intervendré ni presionaré sus decisiones; que el derecho guie libremente el proceso”.

