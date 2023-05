Procuraduría suspende al senador Alex Flórez

La Procuraduría General de la Nación suspendió por un período de ocho meses al senador del Pacto Histórico, Alex Flórez, al encontrarle responsable disciplinariamente de agresión a un policía en medio de un episodio ocurrido en Cartagena en septiembre de 2022.

El congresista, quien se encontraba en estado de embriaguez, insultó a tres policías en la ciudad de Cartagena, acusándoles de ser partícipes de la masacre de tres jóvenes en Chochó, Sucre.

Flores aceptó la decisión del Ministerio Público, anunciando además que durante este tiempo prestará servicio social voluntario al interior de la Policía Nacional.

“Aceptó la responsabilidad de los hechos que se me endilgan. Fueron hechos que nunca debieron ocurrir, ese no es el ejemplo del Congreso de la República. Aceptó la sanción porque me la merezco, es un ejemplo para el país que ninguno debe estar por encima de la ley. Quiero reiterar el pedido de perdón a la Policía Nacional”, reiteró.

Los hechos que dieron lugar a la suspensión disciplinaria corresponden a lo ocurrido el pasado 2 de septiembre de 2022, cuando el senador del Pacto Histórico, Alex Flórez, protagonizó una escena a las afueras de un prestigioso hotel de Cartagena, a donde arribó en compañía de una joven, cuyos servicios había contratado para esa noche.