Quintero anuncia medidas para evitar casos de discriminación a trabajadoras sexuales

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció que su administración está construyendo estrategias para proteger a las trabajadoras sexuales en la ciudad y evitar casos de discriminación en razón de su oficio.

“Uno da unas instrucciones y de pronto las instrucciones no las entienden. Un policial de pronto, de forma particular, no dejó entrar o le puso problema a una ciudadana porque la vio vestida de una manera o de otra, eso ya lo estamos corrigiendo”, explicó el alcalde.

El mandatario local hizo el anuncio, luego de lo sucedido en el Parque Lleras donde se han presentado casos de discriminación, tras la implementación de algunas medidas.

De acuerdo con Quintero, “se implementará una estrategia para identificar casos de transacciones sexuales al interior del parque y reaccionar en el instante”.