“Recomiendan que debo irme del país”: Cecilia López denuncia amenazas

La exministra de Agricultura del gobierno de Gustavo Petro, Cecilia López, reapareció con declaraciones públicas para denunciar amenazas en su contra.

“En los últimos dos días he recibido dos advertencias de que me vaya del país. No logro entender por qué. Me dijeron que mi seguridad estaba en riesgo grave, a tal punto que recomiendan que debo irme del país”, dijo la política en entrevista con Semana.

Adicionalmente, López señaló que la representante a la Cámara del Partido Verde, Katherine Miranda, también corre riesgo por amenazas.

Después de su salida del Ministerio de Agricultura, Cecilia López afirma que ya no cuenta más con su esquema de seguridad otorgado por la UNP (Unidad Nacional de Protección).

