Récord de turistas en Medellín en la pasada Semana Santa

En completa normalidad transcurrió la Semana Santa en las dos sedes de Terminales Medellín, del 31 de marzo al 9 de abril, con cifras positivas en el flujo de viajeros, vehículos y comportamiento de los conductores en la vía.

Se movilizaron 701.039 personas y 51.786 vehículos, cifras significativas en lo económico y operacional. El recaudo por tasa de uso fue cercano a los $500 millones, lo que reafirma la articulación con las empresas y entidades del sector transporte.

“Estamos muy contentos porque superamos la expectativa en términos de usuarios que entraron y salieron desde nuestras terminales. Esperábamos que unas 680.000 personas ingresaran y salieran por estas instalaciones y, al cierre de la temporada, tuvimos un reporte cercano a las 700.000. Eso es, en buena medida, gracias al personal operativo de Terminales Medellín, a las secretarías de Movilidad, Seguridad y Convivencia, Infraestructura Física y demás entes del Conglomerado Público que se articularon de manera armónica”, señaló el gerente de Terminales Medellín, Richard Serna Maya.

Turismo cultural

En esos días, 280.682 viajeros ingresaron por las Terminales Medellín para disfrutar de la oferta cultural y de los lugares turísticos del Valle de Aburrá.

“En esta Semana Santa he viajado a lugares como Puerto Triunfo, Doradal y ha sido muy agradable, una experiencia muy satisfactoria, porque todo es muy organizado. En las terminales me ha ido muy bien, tiquetes fluidos, no mucha espera. Me ha gustado mucho viajar por Terminales Medellín”, señaló el usuario Daniel Díaz.

Algunos de los destinos más visitados en el departamento fueron Santa Fe de Antioquia, Turbo, San Pedro de los Milagros, Yarumal, Necoclí, Guatapé, Puerto Berrío, Sopetrán y Jardín. A nivel nacional se cuentan Bogotá, Armenia, Cali y Bucaramanga.

Sin apenas incidentes

Por su parte, la Secretaría de Movilidad dispuso de 225 agentes de tránsito en los principales ejes e intercambios viales para procurar el cuidado de la vida.

Se hizo un acompañamiento constante en los cierres de las diferentes ceremonias religiosas que se desarrollaron en la vía pública y se dispusieron operativos de embriaguez en los que se practicaron 378 pruebas (14 de ellas fueron positivas). Además, se impusieron 1.308 comparendos y se inmovilizaron 535 vehículos por no cumplir las normas.

El buen comportamiento vial y el respeto por las normas aportó a una disminución del 56 % de la incidentalidad, comparado con el mismo periodo de 2022.

Movilidad responsable

“Continuamos con los operativos de embriaguez con nuestro laboratorio de toxicología. Realizamos 378 pruebas, de las cuales 14 resultaron positivas. Así mismo tuvimos nuestros puntos de intervención pedagógica en materia de seguridad vial, con 475 personas intervenidas. Agradecemos a los ciudadanos y visitantes por el buen comportamiento”, señaló la secretaria de Movilidad, Carolina Chaparro.

En materia de seguridad y en un trabajo articulado con las copropiedades, los establecimientos de comercio, las empresas transportadoras y el apoyo de la Policía Nacional, se mantuvo la presencia de uniformados, control de equipajes y operativos que permitieron una operación sin contratiempos.

Se llevaron a cabo más de ocho sensibilizaciones contra el transporte ilegal de fauna y flora, que impactaron a 1.600 usuarios y conductores.