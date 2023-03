Restituyen tierras a mujer trans en Norte de Santander

El Tribunal Especializado de Restitución de Tierras de Cúcuta, emitió la primera sentencia que beneficia a Yasneury Arroyave Gómez, una mujer de la comunidad LGTBI y quien se convierte en la primera en obtener una reparación integral por parte de la justicia en Norte de Santander.

Yasneury fue víctima de violencia y despojo forzado en el corregimiento de La Gabarra, del municipio de Tibú, Norte de Santander en 1999, época en la que grupos paramilitares ingresaron a La Gabarra y cometieron una masacre, generando uno de los hechos más dolorosos para la población. Ella tuvo que huir a Cúcuta para salvar su vida, pues su nombre apareció en una lista distribuida por los paramilitares. Quien estuviera en ella era sentenciado a muerte.

Esta mujer transgénero es oriunda de Antioquia y en La Gabarra, logró montar una peluquería y un bar que generó empleo. Yasneury fue reconocida por ser la primera mujer de la comunidad LGTBI que llegaba a ese corregimiento.

Desplazada a Cúcuta, se radicó en el barrio El Trigal, donde fue visitada por los mismos paramilitares que la habían desterrado y quienes nuevamente la amenazaron.

“Estando acá en Cúcuta, yo fui víctima de un atentado. Quedé muy mal de una pierna y luego me fui a Medellín donde me operaron. También quedé muy enferma de los nervios y decidí irme un tiempo para Estados Unidos. Cuando me fui de Cúcuta, yo había dejado a una señora encargada de la casa, pero ella también se asustó mucho porque a cada rato venían hombres armados a preguntar por mí y a decir que esa casa tenía que estar desocupada”, relató Yasneury.

La mujer afirma que tras las intimidaciones, tuvo que vender su casa a un precio muy bajo, quedando con pocos ahorros para sobrevivir; lo que la motivó a acudir a la Unidad de Restitución de Tierras para solicitar la restitución de su predio. Yasneury logró que el Tribunal Especializado profiriera sentencia a su favor, negando además la buena fe exenta de culpa del comprador anterior, lo que permitió su regresó a la vivienda.

“En uno de los postulados que la Fiscalía General de la Nación hizo en Cúcuta con las víctimas de la masacre de La Gabarra, yo tuve que ir. Allí le preguntaron a los paramilitares que si se acordaban de mi nombre, que si sabían quién era yo y que si mi desplazamiento y mi atentado tenían que ver con mi condición sexual; pero ellos lo negaron. Yo creo que todo obedeció al mismo conflicto y a que la gente se llenó de envidia porque a mí, me iba bien allá”, añadió la nueva beneficiaria de restitución de tierras.

La directora de la Unidad de Restitución de Tierras Territorial Norte de Santander, Tatiana Abdallah, asistió a la entrega del inmueble de Yasneury y en compañía de los equipos Judicial, Fondo y Catastral de la entidad, recorrieron la vivienda, inspeccionaron su estado y conocieron detalles del desplazamiento y despojo de la restituida. Este fallo refuerza el compromiso de la URT para implementar el enfoque diferencial y de género en sus procesos.

“Tras los dos hechos victimizantes que sufrió, Yasneury tuvo que irse del país, pero gracias a la restitución de tierras, ella vuelve a su casa. También nuestra beneficiaria gozará de un proyecto productivo urbano y cuenta con asesoría de nuestro equipo profesional en la formulación del proyecto productivo”, concluyó la Tatiana Abdallah.

La sentencia judicial además ordena que se le otorguen beneficios como alivio de pasivos de la vivienda, atención médica y sicológica priorizada por parte de la Secretaría de Salud de Cúcuta y postulación para una formación académica en el SENA.