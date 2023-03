Roy Barreras responde a las críticas de Petro al acuerdo de paz con las Farc

El presidente del senado, Roy Barreras respondió a las críticas que hizo el presidente de la república, Gustavo Petro, al proceso de paz firmado con las extintas Farc durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

“No está escrito en los acuerdos la palabra conocimiento, la palabra “saber”, la palabra “universidad”. No está escrita la palabra “industrialización”; pareciera que fuera un mundo romántico, de antes, como si se pudiera mirar hacia atrás y construir una sociedad rural que ya no somos indudablemente, con los procesos de urbanización”, cuestionó el primer mandatario.

Dijo, además, “A mí me gustaría que se convocara para mirar los temas que no se introdujeron, más en una perspectiva de diálogo ya de la sociedad colombiana, no de un acuerdo con algún grupo. Qué no se introdujo, no se puede tener un mundo rural equitativo, relativamente avanzado sin conocimiento sin industrialización”.

Por su parte Roy Barreras, dijo: “El Acuerdo del Teatro Colón no es un acuerdo romántico sino una hoja de ruta trazada por los mejores expertos del mundo y respaldada por toda la comunidad internacional, incluyendo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sí se cumpliera con la implementación del Acuerdo tendríamos un país más justo y un país más cerca de una paz estable y duradera”.

El presidente del Senado explicó que para esto es necesario construir sobre lo construido y que no se puede abandonar los logros.

Recordó que Gustavo Petro es fruto del acuerdo de paz con el M19 al que calificó como imperfecto pero que fue un avance importante.