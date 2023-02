Roy Barreras se enfrenta a la ministra de salud y defiende a los médicos

El viernes 3 de febrero, durante un evento de la Academia Nacional de Medicina, en el auditorio César Augusto Pantoja, en la ciudad de Bogotá la ministra de Salud, Carolina Corcho realizó afirmaciones sobre el gremio médico y la reforma que el Gobierno presentará, inmediatamente se generaron varias reacciones.

El tema controversial de las EPS estuvo en la mesa, a lo que Corcho habló de la situación económica por la que atraviesan y la sostenibilidad y prestación de los servicios de salud.

Durante la reunión con organizaciones médicas, la ministra dijo al respecto que “el problema fiscal de este sistema no son los Alcaldes y los Gobernadores, son los médicos. Porque el médico puede subir el gasto público si manda de todo, el médico sube la demanda en el nivel primario”.

Además agregó Corcho que, cada prestador de servicio va a tener una junta autorreguladora compuesta por doctores porque “los médicos vamos a vigilar a los médicos”.

La ministra expresó su preocupación por la financiación y administración de los recursos del sistema de Salud, primero, porque asegura que es el Estado quien paga los recursos, pero la administración de esos recursos es privada.

“Tenemos un sistema donde el Estado perdió el control de millonarios recursos que son públicos, donde después de que esos recursos entran al fondo Adres, que es el gran recaudador, salen a un administrador particular y de ahí en adelante no sabemos, y ahí pasa de todo; lo bueno y malo”, explicó la ministra. Por ello, aclaró que lo que su reforma pretende, entre otras cosas, es recuperar la administración pública de los recursos públicos.

De igual forma, la ministra destacó que le preocupa esta administración privada de recursos públicos, porque no está segura de si esto es constitucional, “Yo tengo mis inquietudes si esto es constitucional o no porque la Corte ha dicho claramente que los recursos fiscales y parafiscales son recursos públicos de destinación específica que no pueden ser utilizados para otros fines”, afirmó.

Por otro lado, Corcho precisó que el ministerio se encuentra en la redacción de los últimos artículos de disposiciones generales y transitorias, por ello, sostuvo que no presentarán de manera pública más borradores de la reforma hasta terminar el documento y así evitar que “el Gobierno cada dos días tenga que salir a hacer una nota aclaratoria, porque eso contribuye cada vez más a la confusión general”.

Las afirmaciones generaron la reacción de diferentes sectores, uno de ellos de Gobierno; se trata del presidente del Senado Roy Barreras quien es médico de profesión.

En su cuenta de Twitter ofreció excusas al gremio médico: “Soy médico. Como colega les pido excusas … Ustedes salvan vidas todos los días… los aplaudimos en la pandemia… se jugaron la vida, y ahora son los culpables?”.

