Santos dice que Petro no sabe para donde va

Foto: Asobancaria

El expresidente Juan Manuel Santos lanzó fuertes críticas al Gobierno del presidente Gustavo Petro señalándole “de no saber para donde va”.

“Primero antes de tomar cualquier camino el Gobierno Nacional tiene que tener claro para dónde va y parece que este Gobierno no tiene claro para dónde va”, aseguró.

El exmandatario le recordó al presidente Petro que si no tiene claro el rumbo le será muy difícil implementar políticas públicas y le recomendó analizar muy bien cada paso que se va a dar trazando primero los objetivos.

En su intervención en durante la Convención de la Asobancaria en Cartagena, Santos afirmó que no se puede pretender cambiar la producción petrolera en el país para cambiar a energías limpias de la noche a la mañana, que para esto se debe dar una transición y que esta toma tiempo.

“Hasta que no tengamos muy claro cómo vamos a reemplazar esos recursos no podemos simplemente parar la llave del petróleo”, indicó.

Para el expresidente es claro que un proceso de paz requiere de “zanahoria y garrote” porque a la guerrilla no se le puede hacer concesiones si no primero no se dan compromisos claro que permitan bajar la intensidad a la confrontación armada.