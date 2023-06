Senador Gallo ratifica su No a la reforma a la salud

Tras la decisión del Partido Liberal de no dar su apoyo al proyecto de reforma a la salud, el senador Juan Pablo Gallo, vocero de la colectividad ratificó su decisión de no respaldarlo y pidió al Gobierno Nacional presentar uno nuevo, pero con un diálogo previo con los diferentes sectores del país.

El congresista ratificó su postura de no tranzar su voto a cambio de algún cargo público, ““Yo voto negativo la reforma a la salud, yo no pongo en juego la salud de los colombianos, yo no me vendo”.

Gallo insiste en que, “aprobar la reforma a la salud propuesta, sería como retroceder en el tiempo, cuando hoy casi se alcanza el 100% de cobertura, existen vicios de trámite y no es una ley ordinaria”.

El senador liberal dice que en una eventual nueva propuesta que se presente a discusión del legislativo, esta debe tramitarse como ley estatutaria, teniendo en cuenta las propuestas de los diferentes partidos políticos, junto con los de la sociedad civil.