Siguen apareciendo maletas con dinero en oficinas del Gobierno Nacional

Imagen de referencia

Diego Enrique Vargas, exsubdirector para el Manejo de Desastres en la Unidad Nacional de Gestión de Riegos, enfrenta un escándalo por cuenta de una maleta que encontraron en las instalaciones de la que fue su oficina con dinero en su interior.

Quienes encontraron la maleta dieron aviso al personal de seguridad quienes de inmediato activaron las alarmas para descartar la presencia de material explosivo en su interior. La sorpresa de quienes la abrieron fue grande al encontrar dinero.

En diálogo con la Bluradio, Vargas aseguró que la maleta es propiedad de un amigo suyo que fue a visitarlo a la entidad y la habría dejado olvidada.

“La maleta no era mía, era de un amigo mío que, al enterarse que me iban a nombrar subdirector nacional, vino a visitarme a Bogotá, a desearme la mejor de las suertes y las mejores energías. Él vino el 13 de abril y llega con su maletín, y él se hace en sala de juntas. No en ningún puesto de mando unificado”, dijo el exfuncionario.

Vargas calificó la información como “una sarta de calumnias, chismes e injurias”, precisando que –como dijo Velasco– se trataba de $5 millones y no de $500 millones.