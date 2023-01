Tatequieto de Minsalud al gobernador de Sucre

El Ministerio de Salud descartó la propuesta del gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa de liquidar tres hospitales del departamento para constituir una ESE.

Minsalud aclara que, como ente rector del sector salud -y en cumplimiento de las funciones definidas en el Decreto 4107 de 2011, numerales 29 artículo 2, 12 artículo 22 y 15 artículo 23, relacionados con brindar asistencia técnica en materia de salud y promoción social a las entidades u organismos descentralizados territorialmente-, ha realizado mesas de trabajo con la participación del Departamento, los sindicatos, la Superintendencia Nacional de Salud y los organismos de control.

“En dichas mesas de trabajo, los representantes de esta cartera han escuchado los argumentos y analizado los documentos remitidos por Sucre, sobre los cuales se han aportado sugerencias y opiniones. No obstante, a pesar de las reiteradas observaciones y comentarios, en los que se informó de las dificultades del proyecto de liquidación de las ESE y su no viabilidad técnica ni financiera, el Departamento – a la fecha- no ha presentado otras propuestas. Lo anterior, con el fin de establecer alternativas que permitan, de manera conjunta, garantizar la continuidad y oportunidad en la prestación de servicios de salud a la población de Sucre”, afirmó el Ministerio.

La entidad aseguró que el gobernador de Sucre presentó la idea sin tener en cuenta que las medidas adoptadas por su administración, solo ponen en riesgo la garantía al derecho a la salud y a la prestación de servicios con integralidad, continuidad y calidad hacia la población del departamento de Sucre”.

El Ministerio de Salud se encuentra a la espera de la presentación de una propuesta por parte del mandatario local, con alternativas que permitan solucionar la problemática de salud del departamento