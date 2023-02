Uribe se descarga contra Daniel Quintero durante manifestación en Medellín

El expresidente y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe, lideró la marcha en Medellín contra el alcalde Daniel Quintero, acompañado de un fuerte aguacero.

La manifestación terminó en el parque Las Luces, en donde la exmandatario dejó muy claro que jugará un papel fuerte en las elecciones de octubre para buscar que la Alcaldía de Medellín quede en manos del candidato a quien dará su respaldo.

“Vamos a recuperar Medellín. Nosotros no robamos, nosotros queremos a la ciudad. Nosotros no matamos, nosotros protegemos la ciudad. Nosotros sabemos ahorrar, no queremos que se despilfarren los recursos”, dijo el expresidente.

Durante la marcha se escucharon arengas contra Quintero y sus funcionarios, varios de ellos implicados en investigaciones y escándalos, como la secretaria de Educación, Alexandra Agudelo. El mismo Uribe, de hecho, ayudó cargar una pancarta que decía “¡Nunca más ladrones en la Alcaldía!”.