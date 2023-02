Vargas Lleras vuelve al Congreso con su reforma a la salud

Después de varios años, el exvicepresidente y excandidato presidencial, Germán Vargas Lleras, arribó al Congreso de la República para radicar su propuesta de Reforma a la Salud.

El político jefe del partido Cambio Radical aclaró que la propuesta tiene el carácter de estatutaria y debería ser tramitada como tal.

“Recordar que no estaríamos en estas si hace dos años la iniciativa que presentamos hubiera sido discutida con tranquilidad”, expresó Vargas Lleras.

1/12 #MejorSaludEsPosible ⚕️ Muchas críticas hacia las EPS, en su mayoría con razón. No en pocos casos se robaron las cápitas, capturaron a una población a la que no le prestaban servicios. Cabe un alto grado de responsabilidad a la @Supersalud , al no haber actuado oportunamente pic.twitter.com/kf0n7iknBH

— Germán Vargas Lleras (@German_Vargas) February 28, 2023