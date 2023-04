Nunca es suficiente adoctrinamiento para un populista

Decía el poeta y escritor norteamericano Walt Whitman que el mejor gobierno es el que “deja a la gente en paz durante más tiempo”. No sé si ustedes tengan como yo esa sensación de asfixia de sentir todo el día el aliento del poder en el cogote. Yo sí, a todas horas y para cualquier cosa a uno le tiene que validar Papá Estado.

Y luego están las formas. Las maneras por las que intentan llevar por el ‘buen’ redil al rebaño. Que son bastante más hipócritas que el trasfondo de esas políticas. Así, por ejemplo:

Las mayorías…

A la mayoría de los que dicen ser progresistas no les importa el progreso, salvo el suyo propio y el de su entorno: endogamia privada y, sobre todo, en el sector público, que de 30 años para acá está matando de éxito a la democracia, engordando al estado con deudas impagables a varias generaciones.

A la mayoría de las feministas de tercera ola, igualmente, no les importan las mujeres ni sus derechos, sino vivir como nunca hubieran soñado a costa de esparcir un discurso que las señale como incapaces y ciudadanas de segunda. Jurídicamente, hombres y mujeres, somos todos iguales ante la Ley hace décadas. De hecho, ahora lo que hay son muchas leyes que benefician a las mujeres por discriminación positiva.

A los políticos populistas les importan bastante poco los pobres. Es más, cuando gobiernan, dejan un saldo mucho mayor (tanto en cantidad como en nivel) al que cuando empezaron a ejercer el poder.

A la mayoría de los ‘ecologistas’ tampoco les importa demasiado el Planeta. Lo usan como parte de la estrategia de control social con el objetivo de tejer complejas redes de poder y subvenciones (Organismos Internacionales, ONG’s, universidad, empresas).

Desgracias ajenas

Ni a las ONG’s o a los movimientos sociales les importan mejorar la calidad de vida de los inmigrantes ilegales o los colectivos históricamente más desfavorecidos. Se aprovechan de las leyes para vivir muy bien a costa de la desgracia humana.

La eficacia de todos estos grupos en mejorar la vida de las personas es insignificante. Es residual. Es un fracaso para lo que cuesta mantener el sistema. Pero todos estos, por el contrario, sí tienen algo en común. A todos les une el amor por el dinero y el control social, es decir: el poder. Son incapaces de tomar una decisión “siempre por el bien de la gente” sin inventarse un impuesto nuevo y sin restringir más las libertades individuales de las personas y de los países.

¿Hay excepciones? Sí, claro que las hay. ¿Son la minoría?, seguro. Casos circunstanciales de vocaciones de servicio público muy fuertes, que el propio sistema los hace abandonar o los arrincona y/o corrompe con el paso del tiempo. Ir en contra del sistema es demasiado difícil y la gente buena se marcha.

Falta de ejemplaridad

Pero a mí lo que más me irrita de todo, además, es la falta de coherencia, de ejemplaridad que dan nuestros gobernantes. No hay nada que quieran prohibirte que ellos no lo disfruten al máximo. Aplica eso de “haz lo que digo, no lo que hago”. Te prohíbo tener coche, pero yo no me bajo del avión privado, que contamina más un viaje que yo en 20 años, “Tú pobre, mejor en bicicleta”; También dicen “No tengas hijos que es malo para el Planeta, es insostenible”… mientras ellos crean felices familias numerosas; “No comas carne de vaca”, pero espera que ellos en sus fiestas privadas comen carne de vaca como si no hubiera un mañana, si es de Angus o de Kobe mejor que mejor; “¡Qué insolidaria es la sanidad y la educación privada!”… Hasta que ellos la usan con sus familias. Mientras, eso sí, para el populacho, todo lo público: hospitales y colegios. No vaya a ser que se mezclen con el vulgo.

Y lo más paradójico, el discurso de la riqueza: transmiten que la ‘riqueza’ es mala, que hay que combatir los excesos para alcanzar la ‘equidad social’ y un reparto más justo de los bienes. Se acepta “perseguir al rico”, pero lo más curioso es que todos ellos salen millonarios del poder. Y luego nos sueltan no sé qué rollos sobre las élites, las castas… discursitos morales que parecen sacados de un manual de asamblea de colegio.

Y lo único cierto es que el populismo detesta la libertad. Odia a los que quieren pensar en ser libres, por eso nos orientan hacia una sociedad en la que el gobernante es una especie de jefe y padre que dice lo qué todos deben hacer. Y la razón de ese odio visceral no es otra que el temor a perderse en la retórica. El miedo a la debilidad de sus ideas, a su discurso contradictorio con la realidad más constatable.

“Por nuestro bien”

Porque si la gente fuera libre e independiente de verdad en la toma de sus decisiones, muy posiblemente nadie escogería el populismo. Los golpes de Estado modernos no son con pistolas en los Parlamentos. Son sometiendo al pueblo poco a poco, con ideología, sin dejarles pensar. Mostrándoles un único camino y obligándoles a tomarlo “por su bien”.

Es por eso que su adoctrinamiento tiene que estar permeado a todos los niveles: desde las escuelas con los niños, las instituciones culturales, hasta los medios de comunicación. Medios que lanzan los mensajes que quieren para construir un relato común que al final quede como la verdad sociológica comúnmente aceptada, la que no se puede ni cuestionar.

No corren los mejores tiempos para el libre pensamiento. Hoy, los que nos autodenominamos liberales somos atacados ferozmente por el poder. Se nos tacha de extremistas, de fascistas, de apestados, de insolidarios y aporofóbicos.

Milagros que no lo son tanto

Nada más lejos de la verdad. La forma más eficaz de acabar con la desigualdad social es con la construcción de sociedades más abiertas y libres. La República de Irlanda es el claro ejemplo de esto (otro día prometo extenderme en el ‘milagro’ irlandés).

Y equidad social también se mejora impulsando una cultura de dignificación del trabajo y el esfuerzo, claro. Porque si todos esperamos a la subvención o la paguita miserable a final de mes para vivir, mal vamos.

Una mejor sociedad sólo se logra, como decía Whitman, cuanto más tiempo nos dejen en paz.