Cannabis en Colombia – es ahora o nunca

Lo pondremos en los términos más sencillos posibles. El alcohol no es bueno para la salud, pero es legal y regulado. Alguna vez en Estados Unidos fue prohibido, y todos conocemos las consecuencias de esa prohibición, hasta que logró la legalización y regularización, lo cual persiste hoy en día. Simple, no quiero entrar en la discusión si el cannabis es bueno o malo, la realidad es que se consume de miles de formas en el mundo, ya sea Psicoactivo o No Psicoactivo, el tema del cannabis puede o no gustar, pero no tiene reversa. Colombia pudo ser pionera, pero la falta de mercado nacional y regulación específica ha frenado una potencial industria. Aún hay mucho por hacer, lo positivo es que nuevamente hay un interés mundial para productos de cannabis medicinal, industrial, de alimentos y bebidas de Colombia hacia el exterior, ya que, como lo hemos evidenciado, esto no tiene reversa en el mundo. La sorpresa que se han encontrado es que seguimos en pañales.

En Colombia, el Gobierno expidió la resolución 227 de 2022 con la que se logró reglamentar el decreto aprobado en 2021 referente a las licencias, autorizaciones y cupo para obtener un acceso seguro e informado del uso del cannabis y de la planta en sí, como de sus derivados y productos. Con todos estos protocolos se permite en teoría que el sector de alimentos, textil y de bebidas puedan hacer uso de los componentes no psicoactivos del cannabis. En teoría porque seguimos a merced del INVIMA para lograr estas regulaciones y aprobaciones, tema que sigue lento, pero avanzando.

Mientras tanto siguen llegando grandes empresas norteamericanas y europeas, listas con productos Psicoactivos, listos a ser lanzados, mirando si pueden cultivar también aquí en Colombia y lograr darle paso a esas miles de Hectáreas registradas para desarrollar una Industria. La sorpresa es la misma, estamos en pañales. Y a decir verdad, me atrevo a comentar que más del 80% de las licencias que existen, fueron solo por especulación, buscando inversión millonaria de laboratorios extranjeros que llegó a algunos, pero ese porcentaje no estuvo, ni está dispuesto a desarrollar la industria. Somos pocos los que nos hemos puesto en esa labor, y estamos también listos para grandes desarrollos alrededor del cannabis y no solo en la industria cosmética.

Lo anterior da relevancia a los acontecimientos recientes en el congreso de la república de Colombia, me refiero al proyecto de ley que despenaliza la comercialización y uso del cannabis de uso adulto, el cual fue aprobado la semana pasada en sexto debate en la Cámara de Representantes, dejándolo solo a dos debates más en el Senado para luego pasar a sanción presidencial y convertirse en ley. Nunca se había estado tan cerca, por lo tanto, pienso que este tema es ahora o nunca.

La iniciativa, fue presentada por el representante liberal Juan Carlos Losada, quien logró en la Cámara 98 votos a favor y 54 en contra. El mismo representante manifiesta que estamos a muy poco de hacer historia, también dice, “demuestra que somos un país que quiere cambiar la fallida política prohibicionista de drogas a una basada en la prevención y la salud pública”. Acertadas afirmaciones de Losada, quien es uno de los que ha sacado este tema adelante.

A nivel Distrital en Bogotá, ya cumplió un poco más de un año el acuerdo 831 del concejo de Bogotá impulsado por el concejal Juan Baena, que tiene como objetivo establecer los lineamientos para la sensibilización, promoción e investigación del sector del cannabis medicinal, cosmético e industrial en Bogotá. Para lo cual varias entidades Distritales han trabajado en apoyar la industria de diferentes maneras. Este ejercicio se espera sea replicado en otras regiones del país. Así mismo, las cadenas productivas de los departamentos a nivel nacional, con representantes de las diferentes gobernaciones, han empezado ya a aterrizar más las propuestas de las empresas vinculadas para desarrollo del sector con recursos del Estado, todo poco a poco, empezó a moverse más indiscutiblemente.

Crear empresa en Colombia nunca ha sido fácil, toda una industria, tampoco. Pero lo que sí han demandado todos los industriales del sector, ya sea de tipo medicinal, alimenticio, bebidas, o psicoactivo, es que se necesita una regulación más eficiente para lograr lo que en Colombia no hay a la fecha por esa misma razón: Mercado. Algunas empresas se basaron en el tema Psicoactivo para desarrollo, y no tienen a quien vender aquí, eso ha puesto en riesgo esas altas inversiones que llegaron. Claro, hay que exportar lejos, pero nuestro potencial mercado colombiano y el de Latinoamérica, es muy importante, por ahí debemos empezar. Por lo tanto, todo lo que pasa ahora es positivo, pocos quedaremos, el avanzar en el uso adulto, será un gran paso, que permitirá más industria en este naciente negocio, es ahora o nunca.

@jack80x