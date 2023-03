Colombia va bien, atentamente: FMI

Las declaraciones y políticas del Fondo Monetario Internacional – FMI, no siempre se acoplan a lo que los países latinoamericanos necesitan, aunque algunas veces sí coinciden con la evolución de la economía de nuestra región. Hace unos días el FMI, no solo declaró, sino que elogió a Colombia por su trayectoria de crecimiento sostenible, esto luego de la visita que realizaron al país en febrero.

El FMI es consiente que la inflación no ha cedido como debería, tema mundial como es conocido por todos, por más que se han tenido políticas de subir tasas de interés desde el Banco de la república. Este respaldo aparece cuando no son tan optimistas las perspectivas y hechos de estos últimos meses, pero sí lo son los planteamientos y políticas para este año desde el gobierno nacional.

Destacaron el crecimiento de la economía del país en el año 2022 cuando esta fue del 7,5%, aunque estiman para este año un crecimiento solo del 1%, al igual que varios analistas sobre Colombia, tema que muchos coinciden. Bajo este panorama y ante las políticas que se espera funcionen, el FMI señala que los fundamentos económicos, las políticas y los marcos de las políticas de Colombia son sólidos.

La visita del organismo hizo recomendaciones para la inflación, como lo han hecho en varios países, incluso recientemente por novena vez en los Estados Unidos: Subir las tasas de interés. Sugirieron mantener estrictas estas políticas, lo cual desincentiva el consumo, por lo que estas recomendaciones han sido criticadas por el gobierno, claro que estas alzas las sigue aplicando nuestro independiente banco central.

Hay que afirmar que la inflación no decrece de acuerdo a lo esperado, el peso se ha devaluado, aunque se ha mantenido estable las últimas semanas, y también sigue la preocupación de inversionistas sobre anuncios del gobierno sobre proyectos de hidrocarburos. No todo es felicitación y color de rosa, pero como se ha venido anunciando, todo hay que ponerlo sobre la balanza. Por los resultados, no ha sido tan trágico este gobierno con la economía como varios habían señalado, pero tampoco se gana el primer premio aún, falta tiempo y que las políticas, que ahora elogia el FMI, surjan efecto en el mediano plazo.

Destacan mucho la solidez de políticas para corregir desequilibrios macroeconómicos que existen, como todos sabemos, y que a su vez mejoran la equidad y la inclusión social. De la misma forma sugieren del FMI estar alerta por los temas que conocemos como el avance de la guerra en Ucrania, entre otros factores.

Todo lo anterior también obedece a la ratificación de un crédito que le permite al país acceder a un fondo de 9.800 millones de dólares, tema aprobado hace 2 años. Es un buen espaldarazo no menor, que afirma la continuidad de las buenas políticas, lo cual es mejor que estar haciendo afirmaciones desde redes sociales o en discursos desde el gobierno, que muchas veces no llegan a nada. Aquí debe primar la sensatez y la sobriedad, tema que afortunadamente cubre el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, quien obviamente celebró el apoyo del FMI, dando afirmaciones de seguir cumpliendo metas fiscales de forma estricta, lo cual evidentemente sigue siendo también un aviso de tranquilidad macroeconómica y estabilidad en el corto y mediano plazo para el país.

En ocasiones anteriores, una opinión, estudio o sugerencia del FMI, hubiera ocasionado rechazos talvez, sobre todo desde el ala izquierda del país. En esta ocasión, ahora que esa ala gobierna, reciben desde allí positivamente los elogios. Todo esto comprueba que los tiempos han cambiado, y sí se debe dejar a un lado la especulación. Está muy bien oponerse o criticar, pero sobre los hechos, no declaraciones o pretensiones, cuando al final, el resultado es diferente, y pienso esto es lo que hasta ahora le ha pasado a este gobierno a veces en temas económicos y otras reformas. Varios analistas coinciden en ese tema, este gobierno pide por ejemplo “100”, necesitando “50”, arma polémica, se especula, luego logra “60” y queda bien. Este es un tema que debe corregirse para seguir generando confianza. Cuando una entidad como el FMI nos elogia, sí hay que tomarse en serio el tema y de nuevo se agradece la cordura y firmeza del Ministro de Hacienda, lo cual nos sigue brindando confianza.

