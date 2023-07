¿Cómo va la economía colombiana?

Hay varios hechos que nos hacen divisar una luz de optimismo en el desempeño de la economía colombiana, como también hay temas que seguimos viendo con mesura y vemos reacciones encaminadas al enfrentamiento de la desaceleración. Pondremos sobre la balanza estos hechos como siempre con objetividad.

La tasa de desempleo sigue bajando, por ejemplo, se han aplicado importantes medidas para la generación de empleo a nivel nacional, regional y distrital desde Bogotá, lo cual se ve reflejado en los indicadores actuales de desempleo con tasas inferiores al 10%.

En cuanto a déficit fiscal se refiere, varios analistas coinciden en que este mejoró como se esperaba en un lapso de mediano Plazo, según proyecciones, mejora el déficit de balanza en cuenta corriente. Es decir, las cifras macroeconómicas han mejorado, pero las microeconómicas correspondientes al comercio, industria, inversión extranjera han bajado.

Es claro que estos cambios, positivos y negativos, igual han hecho proyectar un crecimiento para final de año mayor a lo esperado, hay una perspectiva clara entre los analistas e incluso organismos multilaterales que coinciden en pronosticar un camino de recuperación, luego de esta desaceleración económica.

El gobierno continúa tomando medidas ya más específicas para combatir la desaceleración económica, lo cual, ante los ojos de inversionistas y empresarios, a la fecha, se ve bien, como, por ejemplo, la ejecución de obras públicas que piensan acelerar en mayores partidas presupuestales, a pesar de la situación de la vía al llano a la fecha. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha manifestado la destinación de recursos por más de 3 billones de pesos para carreteras y vías terciarias, típica acción para impulsar la economía, aumentar el gasto público.

Otra acción específica es la búsqueda de aumento en la tributación a empresas internacionales con presencia comercial y económica en nuestro territorio sin tributación alguna, tema que ya está sobre la mesa, no solo en Colombia, sino en cooperación con países latinoamericanos y entidades como la ONU, Banco Mundial y la OCDE, donde el ministro plantea una posición unificada ante este tema. Manifiesta el ministro que necesitamos una tributación internacional justa, equitativa, que no solamente revise cuál es el estatuto tributario de cada país, sino cómo miramos la posición de tributación de las firmas multinacionales que tienen participación efectiva en los países, pero no contribuyen a las finanzas de los países donde intervienen, sólo tributan en sus países de origen. Veremos el resultado de esta propuesta hacia empresas como Netflix o Amazon, que siguen creciendo en Colombia.

Con estos temas se espera se logre combatir la desaceleración, así mismo como se espera, se continúe combatiendo con otras acciones la inflación, que sigue cediendo, así como el dólar, que sigue bajando, no solo por medidas internas, sino también por externalidades que a la fecha siguen apreciando la moneda colombiana. La economía puede mejorar, y eso es lo que todos seguimos esperando, hay una luz de optimismo, la cual se seguirá. Como siempre un llamado a no especular en contra, nos debe ir bien a todos.

John Escobar Reyes

@jack80x