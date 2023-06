Dialoguen y paren las marchas y contramarchas

Espero que tanto Gobierno como oposición paren la competencia por ver quien saca más gente a la calle, quien grita más duro y quien insulta más fuerte, y se sienten a dialogar con el fin de lograr acuerdos que eviten que la economía y desarrollo de país se estanquen por cuenta de esta especie de ‘Patria boba’ en la que ha caído.

Por supuesto que se requieren reformas que permitan mejorar la atención en salud, que genere mayor número de empleos en condiciones dignas y por supuesto una que garantice el derecho a la pensión.

Esto lo sabe la oposición y lo sabe también el Gobierno, el problema es que mientras desde la Casa de Nariño sigan pensando que el legislativo tiene la obligación de servir de notario y aprobar todo cuanto se le ocurra al presidente sin cambiar ni una sola coma a sus proyectos, estos difícilmente tendrán buen final en el Congreso de la República.

Por otro lado, se equivoca la oposición creyendo que, incendiando los ánimos, aprovechando los errores del Gobierno Nacional, va a intimidar al Ejecutivo, porque si en algo se ha caracterizado Gustavo Petro durante su vida política es en ser reactivo.

Ha llegado el momento en que ambos sectores (Gobierno y Oposición) dialoguen y establezcan acuerdos y que el presidente Gustavo Petro, entienda que para sacar adelante la economía del país se requiere trabajar de la mano del sector privado, que en últimas es quien debe generar el mayor número de empleos y para esto se deben crear condiciones favorables en la política laboral y en los mercados nacionales e internacionales para que las empresas puedan crecer en sus ventas de sus productos o servicios.

Este panorama de marchas y contramarchas no le sirve al país, no le sirve al Congreso de la República y por supuesto tampoco le sirve al presidente de la república porque los proyectos de reformas se debaten y se discuten en el legislativo no en las calles ni en la Plaza de Bolívar, y este debate requiere de argumentos no de insultos ni de arengas.

En este próximo semestre, el presidente Gustavo Petro tiene la oportunidad de corregir el rumbo y generar un clima de paz total en lo político, porque si no existe ni un mínimo de entendimiento en lo político, como dicen popularmente: “apague y vámonos”.

@sevillanoscar