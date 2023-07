Ecopetrol, ¿en riesgo su crecimiento?

Bloomberg dentro de sus responsables análisis, pudo mostrarnos uno muy en detalle sobre los riesgos en los que está incurriendo nuestra empresa estrella para seguir creciendo, Ecopetrol. En resumen, los riesgos están en los precios del petróleo y su caída, así como la decisión de no firmar más contratos de exploración desde el gobierno nacional, tema que hemos tocado desde esta columna en anteriores ediciones, llamando la atención sobre este hecho, que parece incrementa y materializa riesgos de crecimiento, como lo expone el análisis de Bloomberg. Exponen 5 riesgos para ser exactos.

El primer riesgo para Ecopetrol es que cuando suben los precios de la deuda, esta misma se hace más costosa, lo anterior porque se hizo la adquisición de ISA. Se emitieron $1.500 millones de dólares en esta nueva deuda en julio de este año, para obtener rendimientos del 9%, es decir, mucho más altos que los costos de la deuda al momento de esa transacción según el informe de Bloomberg, entonces allí el primer riesgo de crecimiento para la compañía.

El segundo riesgo va por el tema de los subsidios a los combustibles. Con los aumentos a la gasolina, existe la probabilidad que el subsidio baje y, en consecuencia, el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, se estima entonces que el Ebitda de Ecopetrol pueda caer un 20% aproximadamente por este hecho.

El tercer riesgo es sobre el dividendo, pues se calcula que este sea prioritario frente a las inversiones, esto trae como consecuencia un menor gasto en petróleo y gas.

El cuarto factor de riesgo tiene que ver con el freno a los nuevos contratos de exploración, como lo hemos venido criticando desde su inicio, esto hace más difícil la sustitución de las reservas en Colombia, no contaminamos tanto como sí lo hacen otras naciones que no se acogen a dejar la exploración, el mismo Presidente de Brasil Lula, incluso se ha pronunciado al respecto, no es viable dejar de explorar, no hasta tener sustituciones de energía y exportaciones graduales que reemplazarían al petróleo. No deja de crecer un ambiente de incertidumbre este hecho.

El quinto riesgo que nos planeta Bloomberg es la cuenca Permian, es una compañía junto con Occidental Petroleum y ha sido la gran fuente de crecimiento para Ecopetrol y muchos desconocen este hecho. Esta unión de compañías tiene el riesgo de volver más lento su crecimiento para este segundo semestre de este año, báscamente porque los costos de la operación han aumentado, y de la misma forma los precios del petróleo han disminuido como se mencionó.

Podemos concluir entonces que con estos 5 riesgos que analiza Bloomberg, Ecopetrol puede verse en una situación cercana de poco crecimiento, menor al que ha venido registrando, no hablamos de crisis, ni de pérdidas, hablamos de su crecimiento, donde hay riesgos que apuntan hacia uno menor. Todo esto conlleva a menores regalías, impuestos, dividendos y claro, menores exportaciones, por lo tanto, esto afecta nuestro PIB, la balanza comercial, el tipo de cambio, y por supuesto, recursos disponibles para la inversión y el gasto social del cual tanto pregona este gobierno nacional. Este es otro llamado al gobierno, por lo menos a lo que depende directamente de ellos, y me refiero a la exploración. Se debe dejar la opción de seguir explorando, este tema no debería ser ni siquiera de discusión. Ya lo analizó Bloomberg y varios economistas coinciden en el diagnóstico de estos riesgos, ¿qué pasará? Amanecerá y veremos.

