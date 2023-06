Ecopetrol: riesgos por manejo no petrolero

Al revisar los estados financieros de la empresa se encuentran señales de alerta como la caída de la liquidez. Ya se tenían algunas noticias de las afugias de caja de la petrolera por la propuesta del exministro Ocampo de intercambiar deudas entre el Ministerio de Hacienda y Ecopetrol para adelantar los pagos del FEPC, que normalmente se hacen a un año (La República, 2023).

Consultando al experto ingeniero Julián García, profesor de la Universidad de los Andes en temas de energía y negocio petrolero, pronto se llega a una conclusión muy preocupante: el nivel de endeudamiento de Ecopetrol es muy alto para una petrolera integrada; basta revisar la relación entre su deuda total y su patrimonio, que en el medio se encuentra en 0.46 mientras que en la petrolera colombiana es de 0.92 para el último trimestre. Tiene el doble del endeudamiento promedio de una empresa petrolera integrada en el mundo (full:ratio, 2023).

Esto es muy importante porque se podría entender como un endeudamiento bajo comparado a cualquier otro tipo de empresa, como por ejemplo las conocidas como utilities (servicios públicos) que presentan 1.39 para el mismo indicador. Seguramente es lo que han pensado los miembros de su junta directiva desde hace años, incluyendo la actual, en la que ninguno de sus miembros han tenido conocimiento previo en el negocio en el que se mueve Ecopetrol; esa misma junta paga asesores internacionales absurdamente costosos (firma consultora estadounidense) que tampoco han producido o manejado ninguna empresa petrolera, teniendo como resultado que su estrategia empresarial tenga un nivel de riesgo mayor a la de sus pares exitosas en el mercado.

Las empresas petroleras tienen baja deuda, especialmente porque sus inversiones son de riesgo, de mucho riesgo como las exploraciones (que se suma al riesgo de enorme de volatilidad del precio en los mercados internacionales) solo se deben hacer con equity (capital de la empresa) y de ninguna manera con deuda. Pues bien, Ecopetrol es una petrolera integrada, que no se comporta como tal: hace inversiones de altísimo riesgo, como exploraciones offshore, con deuda. Pero le gusta vanagloriarse de ser una petrolera de talla mundial sin poderlo ser y hace asociaciones con las grandes, que sí sacan de su bolsillo para esas inversiones de riesgo. ¿Qué significa esto? Que el nivel de riesgo de Ecopetrol es alto, y los mercados y los bancos lo saben, de ahí que tengan que pagar más que cualquiera por su deuda; los intereses que paga por los préstamos son a tasas mucho más altas que el resto de las empresas, como si fuera mala paga (no era así, antes pagaba menos que todas las empresas del país y que el Gobierno incluso). Si a esto se le suma el detalle de que gran parte de la economía nacional descansa en sus utilidades, deberíamos estar ante una alerta roja del más alto nivel.

Para dejar más clara la comparación, expliquemos que las utilities, como EEB o EPM, tienen un mercado asegurado, tarifas fijas, prácticamente una rentabilidad asegurada sobre sus inversiones, a nadie le interesa que se quiebren y los gobiernos las protegen por razones de estabilidad, por lo que por supuesto son percibidas por el mercado como empresas de bajo riesgo y los bancos les prestan a tasas baratas. En esas condiciones es normal tener endeudamientos altos y es lógico hacer las inversiones con base en deuda. Por el riesgo bajo.

Las petroleras son negocios de alto riesgo. Hoy está el barril a USD 70 pero mañana podría bajar a 45 por una noticia de geopolítica internacional que nadie puede controlar en su mercado. Los precios pueden fluctuar en instantes y sus resultados son altamente vulnerables a ese riesgo. Una inesperada sentada de Putín y Zelensky podría causar esa caída, o la noticia de un adelanto contundente de producción de hidrógeno verde a bajo costo. Para una empresa sobre endeudada, su exposición a la volatilidad de precios representa un enorme riesgo no solo para ella misma sino, en este caso y en forma grave, para Colombia.

Y ahora, después de que el Gobierno Duque la dejó muy endeudada, aumenta el nerviosismo con el manejo del Gobierno Petro, no solo porque su junta es parecida en el tipo de miembros que la componen, sino que adicionalmente le está metiendo presión al riesgo de largo (o mediano) plazo.

Nos hemos enfrascado en una discusión en torno a los propósitos del Gobierno de no hacer más exploración, lo cual hace que la incertidumbre aumente aún más. Pero no hemos tenido la claridad, o al menos no pública, de discutir el manejo estratégico que ha tenido la empresa (y tiene) en cabeza de juntas y presidentes, cuyos miembros no han sido expertos en el negocio petrolero (no en producción u operaciones como era el caso de Bayona, sino en el negocio como jugadores hábiles en los mercados) y cuyos resultados ahora nos pueden golpear en cualquier momento.

Ha apostado a grandes riesgos como si se fuera un gran jugador del mercado que hace inversiones de alto riesgo, pero no con equity sino con deuda. La administración pasada se dejó meter en la compra de ISA por el MinHacienda en 2021 que era un mecanismo desesperado de financiación del Gobierno Duque y que en nada era coherente con la necesidad urgente de mejorar este riesgo.

Antes que pagar dividendos, Ecopetrol debe pagar su deuda

El Gobierno, en cabeza del Ministerio de Hacienda, debe tener cuidado con sus exigencias de dividendos a la empresa. Antes de pagar dividendos, Ecopetrol debe pagar su deuda y llevarla a niveles de la industria, debe reducir sus inversiones y optimizar sus apuestas, pero definitivamente debe retirarse de las que hacen las grandes empresas internacionales con niveles de endeudamiento mucho más bajo y siguiendo la regla de oro para una petrolera: con equity y no con deuda.

Si la empresa sale ahora desesperada a captar caja haciendo ventas de crudo con entregas futuras a precios descontados, tal como hizo Chávez en Venezuela o Correa en Ecuador, no vayamos a caer en la trampa de achacarle al Gobierno Petro que anda siguiendo el libreto del socialismo del siglo XXI. El estado de riesgo elevado de Ecopetrol se debe a gobiernos anteriores en su mayoría, que han tenido para la petrolera estatal un manejo no petrolero en un mercado global, debido a asuntos de política y economía domésticas.

Rafael Fonseca Zarate

@refonsecaz