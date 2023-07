El marketing digital este año

Sin duda alguna, este año 2023 ha sido el de mayo posicionamiento y crecimiento de muchas de las tendencias del marketing digital, la virtualidad laboral sigue siendo una realidad, y aumentan las empresas que dirigen todos sus esfuerzos para ahorrar costos dejando a sus empleados trabajando desde sus casas, o como algunos manifiestan, “desde cualquier lugar de mundo”. Nos guste o no, esto ha impulsado el marketing digital. Si, estamos todo el día pegados al celular o al computador, pero ahora más, lo cual pienso, es uno de los factores que ha impulsado el desarrollo del marketing digital, aquí pondremos sobre la balanza algunas tendencias que se han desarrollado más este año y que se han metido de lleno a nuestra economía colombiana como la Inteligencia Artificial, el livestreaming, entre otros.

En el mundo del marketing es muy normal el cambio constante, por esta razón, los profesionales de este sector deben estar al día de las tendencias de la industria publicitaria, que se basa mucho en la creatividad, pero hoy mis que nunca también en el potencial de las herramientas tecnológicas. En medio de la situación económica mundial, los anunciantes hacen todo lo posible por sacar provecho de los presupuestos de inversión publicitaria. De momento, los anunciantes no recortan en inversión, pero si buscan canales más eficientes que les permitan llegar a la audiencia de forma efectiva. Se ven en redes anuncios muy comunes de servicios o productos físicos o digitales, con hacer solo un click, se ponen los datos y en menos de lo que uno piensa, ya se está comprando algún curso, diplomado, o accesorio para mascotas. Si se le antoja a uno reservar algún restaurante o visitar el nuevo bar de moda, allí es posible de inmediato. Más allá incluso, si se compra o no, pero vemos el contenido, el famoso algoritmo sabrá de nuestros intereses y cada vez que entremos a una red social, aparecerán historias, reels, entre otras, anunciando esos productos o servicios que nos interesaron antes, y si dejamos datos, no dudarán en llamarnos hasta vendernos ese servicio o producto deseado. Sì, el marketing digital llegó para quedarse. Aquí algunos ejemplos de estas tendencias que siguen creciendo este año en Colombia y en el mundo para nuestra ilustración.

Social Intelligence

El Social Intelligence se plantea como una de las tendencias más destacadas de este 2023. La práctica de extraer información sobre tu audiencia en forma de insights permite adaptar las estrategias de marketing a los gustos y necesidades de la audiencia.

El livestream shopping

El livestream shopping, o la compra a través de internet durante eventos en directo, se posiciona como una de las tendencias más importantes del año. El formato empezó a tomar fuerza en Europa y América a lo largo del 2022, y ya despegó en el mercado asiático. Los influencers del mundo “gaming” se posicionan como favoritos

El universo de los videojuegos no ha hecho más que crecer en los últimos años, por ello los streamers y otras personalidades de internet asociados al mundo del gamíng se han convertido en estrellas.

Los jóvenes se alejan de los filtros en redes sociales

La popularidad de nuevas redes sociales como TikTok demuestran que los miembros de la Generación Z buscan espacios auténticos en internet. Las publicaciones excesivamente curadas ya no generan emoción en los usuarios.

Los internautas, y en especial los jóvenes, demandan escenas reales, sin retoques y que les permitan identificarse con el contenido que consumen en las redes sociales.

La Inteligencia Artificial

Las herramientas de Inteligencia Artificial se posicionan como una de las mejores formas de conocer a los consumidores y mejorar la experiencia de los clientes. Según el informe Top 2023 Marketing Trends el 63% de los profesionales del sector aplicará Inteligencia Artificial a sus estrategias de marketing.

Seguiremos nuestro camino hacia la productividad, la economía colombiana cada vez está más dispuesta al cambio, y el marketing digital es una gran apuesta donde pequeños y grandes ya le están apostando, hay que seguir de cerca esta tendencia.