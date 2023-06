En riesgo el transporte de los bogotanos

El Gobierno Nacional por fin aprobó otorgar un salvavidas a los Sistemas Integrados de Transporte Masivos (SITM) del País. A cambio se incluyó un orangután con el cual quieren que los entes territoriales beneficiados adelanten, hasta el 31 de diciembre de 2023, las renegociaciones de las condiciones económicas y de distribución de riesgos de los contratos con los operadores y concesionarios privados.

​​Los Sistemas de Transporte del país están en crisis, el déficit de su operación aumentó en la pandemia y no se ha recuperado porque la demanda no ha llegado a cifras de pre-pandemia. Por su magnitud y complejidad TransMilenio es el caso más evidente, el Sistema en 2019 tenía un déficit equivalente al 29% del total de costos, en 2020 con la pandemia y la obligación de no parar la prestación del servicio de transporte aumentó al 65%, para 2021 bajo al 63% y en 2022 al 53%. Para este año se habla de un déficit de $2,9 billones de pesos.

​​Expertos señalan que este porcentaje se va a mantener en la medida que aumentan los costos de operación y se requiere renovar la flota que cumplirá su vida útil. Por eso la necesidad y urgencia que la Nación apoye los sistemas masivos.

La alcaldesa Claudia López, Asocapitales, los congresistas y el Gobierno Nacional lograron llegar a un acuerdo y se contará con $1 billón de pesos para salvaguardar los SITM. El problema fue la autorización para iniciar renegociación de los contratos de los operadores, atentando la seguridad jurídica de los concesionarios, quienes tienen contratos firmados adquiriendo derechos con antelación.

López celebra la autorización y se va lanza en ristre contra Enrique Peñalosa para defender la renegociación de los contratos en Bogotá. En entrevista con Blu Radio reitera con altivez, arrogancia y prepotencia que las negociaciones que hizo en su mandato Peñalosa “fue lo peor para el Distrito”. A su historia le faltó la otra cara de la moneda y contexto histórico.

Píldoras para la memoria

Bajo la alcaldía de Samuel Moreno fue cuando se creó la tarifa técnica para que la tarifa que costaba operar el sistema no se le cobrara de manera plena al usuario, sino que la diferencia entre ambas tarifas (técnica y de usuario) fuera asumida por el Distrito e incluyó el componente zonal, conocido como SITP, generando un aumento exponencial del déficit.

Con Gustavo Petro de alcalde, el sistema vivió el aumento del déficit más constante. En 2014, el déficit del componente zonal fue superior al troncal (el de los buses rojos) y no disminuyó. Renegoció en contra de los ciudadanos y prorrogo la vida útil de los buses troncales. La vida era de 850.000 km y la pasó a 1.100.000 km , y cambió la remuneración por pasajero a remuneración por kilómetro recorrido.

y la pasó a , y cambió la remuneración por pasajero a remuneración por kilómetro recorrido. La renegociación en la Alcaldía de Enrique Peñalosa no buscó beneficiar a todos los operadores, porque la renegociación no se hizo con todas las empresas del sistema solo los operadores de la Fase 3 por la quiebra de Coobus, Egobus y Tranzit. Fueron 6 concesionarios de 33 los que tuvieron la renegociación y se contó con el acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría. De no haber hecho los ajustes se habría dejado de atender el servicio para una parte de la población por la quiebra de los 3 operadores.

¿Qué ha pasado en estos 3 años y 6 meses de la alcaldía de Claudia López? Nada. Y no es revanchismo contra la alcaldesa, ante todo la verdad. En el Concejo de Bogotá aprobamos el Acuerdo N° 816 del 25 de agosto de 2021, en el artículo 11 un grupo de cabildantes pidió una mesa de revisión de los contratos existentes y, en especial, las fórmulas de remuneración para contar con la viabilidad de modificar los contratos. El informe se publicó el 25 de febrero de 2022 y se evidenciaron los costos de operación de los consorcios. A la fecha no se ha podido renegociar ningún contrato.

Hago un llamado a la sensatez a la Alcaldesa Claudia López, está a 6 meses de acabar su mandato y no puede continuar culpando al exalcalde Enrique Peñalosa, pasó su gobierno culpando a otros y no asumió su rol de alcaldesa de la ciudad.