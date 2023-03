¡Justicia para Duván Villegas y para todas las víctimas de violencia policial!

Duván Villegas es una víctima de violencia policial por hechos cometidos durante las protestas del 2019. Mientras Duván protestaba por la situación social del país, afirma que llegó un grupo de Policías en moto, con uniforme y en casco, quienes sin mediar palabras dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar. Duván corrió, pero un proyectil lo alcanzó, atravesando su cuerpo y comprometiendo su médula espinal y columna, lo que actualmente le impide caminar y hace que sufra unos dolores insoportables que comprometen seriamente su calidad de vida.

A la fecha existe un proceso activo en etapa de indagación ante la Fiscalía, sin embargo, el caso no ha avanzado porque no se ha individualizado al presunto responsable de la tentativa de homicidio. Duván señala que han desaparecido pruebas claves y que han intentado archivar su caso al menos dos veces. Existen videos que aportarían a la individualización del responsable, como el que se mostró la semana pasada en Noticias Uno, pero Duván no tiene muchas esperanzas.

Él y su familia han recibido amenazas por parte de la Policía Nacional, no han recibido ningún tipo de apoyo del Estado y no confía en que el caso avance en la Fiscalía. Por ahora, su única esperanza es poder recibir un tratamiento médico que le ayude a recuperar su movilidad.

Duván es una de las tantas víctimas de violencia policial que se enfrentan a maniobras dilatorias en sus procesos penales y disciplinarios, que se sienten amenazados por la Policía, que han sido víctimas de persecuciones y hostigamientos y que se enfrentan a un Estado que los desconoce.

Son múltiples las formas en las que el Estado los sigue victimizando. La CIDH en su informe de verificación a las violaciones cometidas durante las protestas del 2021 ha indicado que el Estado no ha implementado ninguna medida de cumplimiento dirigida a reparar a las víctimas y familiares.

En Bogotá, el Concejo de Bogotá les negó a las víctimas de violencia policial la posibilidad de recibir atención integral por parte del Distrito ¡Infame, indolente e inmoral hundir un proyecto para atender víctimas! Personas torturadas, mutiladas, lesionadas y víctimas abusadas sexualmente, seguirán sin atención integral por parte del Distrito y el Estado ¿Tan rápido olvidaron la masacre del 9S y 10S, y las violaciones cometidas en los paros nacionales?

Esta iniciativa había sido apoyada por MOCAO, organización de víctimas de lesiones oculares ocasionadas por el abuso en el uso de la fuerza por parte del ESMAD y la Policía Nacional. Lesiones que son constitutivas de tortura y trato cruel e inhumano, al ser intencionales o infringir un padecimiento físico -sin intención deliberada- a través del uso ilegitimo de la fuerza y cuya sistematicidad permite identificar un mensaje que rechaza y desestimula el derecho a protestar[1].

De conformidad con el informe “Represión en la Mira”[2], el uso indiscriminado de armas y proyectiles de menor letalidad han sido los objetos utilizados para ocasionar estas lesiones:

Proyectiles u objetos usados en casos de lesiones oculares en el 2021

Proyectil u objeto Cantidad de casos Gases lacrimógenos 23 Balas de goma 9 Granadas aturdidoras 4 Tanqueta anti disturbios 1 Cartucho de salva 1 Objeto pequeño no identificado 1 Total 39

Tomado de: Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (2023). Represión en la mira. Lesiones oculares en el marco de las protestas en Colombia, SIAP de la Campaña Defender la Libertad: Asunto de todas.

Esto quiere decir que la reforma a la Policía debe recaer necesariamente sobre el uso ilegítimo de la fuerza y reconocer que estas conductas son violatorias a los DDHH y deben ser investigadas por la justicia ordinaria.

Como lo he dicho públicamente, no podemos aceptar que en las investigaciones de violaciones a los DDHH por parte de la Fuerza Pública lo común sea la impunidad. Desde la calle, desde el pensamiento colectivo, desde la acción seguiré trabajando para aportar a la construcción de una Reforma Popular a la Policía.

¡Que la impunidad no nos venza! Si quieres ayudar a Duván y a su familia, me puedes escribir al correo [email protected]

Diego Cancino

Concejal de Bogotá

[1] Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (2023). Represión en la mira. Lesiones oculares en el marco de las protestas en Colombia, pp. 53-59.

[2] Ibídem, pp. 41