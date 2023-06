La Alianza Verde debe dar ejemplo

El requisito indispensable para obtener el aval como candidato de la Alianza Verde es ser una persona coherente y consecuente con los valores y principios consignados en los Estatutos del Partido. El Artículo 5 sobre la responsabilidad política establece que la legitimidad de los fines ha de ser coherente con la legitimidad de los medios. No aceptamos el clientelismo y la corrupción. No aceptamos la manipulación, el secreto o la componenda. Según el Artículo 11 todo militante debe velar porque se respeten estos principios, no obstaculizar su aplicación y cumplir con el programa de gobierno registrado ante el Partido en caso de ser elegido/a para un cargo de elección popular.

De acuerdo con lo anterior, hacemos un llamado de atención dado que en la actual administración distrital de la alcaldesa Claudia López parece que se han violado principios esenciales de la Alianza Verde: con la incoherencia, el incumplimiento de su programa de gobierno, con atajos y relaciones clientelistas. Nuestra política se debe construir desde la creatividad, la confianza, la independencia y la fuerza colectiva. No desde la mentira y las contradicciones poco éticas. Generalizar al interior del Partido Verde las prácticas de los atajos no contribuye a fortalecer nuestra identidad como alternativa política veraz y confiable.

El pasado 29 de mayo, la Comisión Nacional de Avales del Partido Alianza Verde expidió la Resolución 03 de 2023 por medio de la cual se adopta el mecanismo para definir el aval verde a la Alcaldía de Bogotá para las elecciones territoriales que se llevarán a cabo el 29 de octubre de 2023. El mecanismo adoptado es una encuesta que consultará la intención de voto no solo de los candidatos verdes sino también líderes y lideresas más reconocidas de todos los partidos políticos y grupos significativos de ciudadanos, que actualmente aspiran a la Alcaldía de Bogotá. El aspirante inscrito en la Plataforma del Partido que en dicha encuesta obtenga una intención de voto igual o superior al 15% será proclamado candidato/a de la Alianza Verde.

Se desconocen los argumentos que validaron esta decisión de la Comisión Nacional de Avales. ¿Cómo fue el debate al interior de la Comisión? ¿Qué hay detrás de la gran apuesta del 15%? ¿esta encuesta para quien está hecha y cuáles son los criterios? ¿Qué tan democrático es este procedimiento en términos de reglas claras para nuestros cuatro candidatos verdes: ¿Luis Carlos Leal, María Fernanda Rojas, Lucía Bastidas, Martín Rivera? ¿Cómo juega y para qué está hecho este procedimiento?

Además, es posible que haya un quinto candidato verde, al parecer será Carlos Amaya, quien según nuestras denuncias parecería ser la mejor expresión del atajo en Boyacá y en Colombia. Acá, es pertinente mencionar de nuevo nuestros Estatutos, en este sentido: Según el artículo 34 es responsabilidad del Veedor del Partido certificar sobre la idoneidad ética y política de los aspirantes a candidaturas para que los avales sean otorgados de conformidad con los principios de la Alianza Verde.

La Resolución 03 de 2023 del pasado 29 de mayo expedida por la Comisión Nacional de Avales del Partido Alianza Verde, establece además que, si ningún aspirante de los inscritos por el Verde logra alcanzar el porcentaje del quince por ciento (15%) mencionado, el Partido no tendrá candidato propio, y, en consecuencia, podrá optar por alguna de las siguientes opciones: A. Podrá iniciar conversaciones institucionales con precandidatos (as) externos (as), con criterios previamente establecidos. B. Dejar en la libertad con criterios previamente establecidos y sus respectivas condiciones, para todos los integrantes del partido.

Todo esto sugiere ser hecho como un traje a la medida, como una ruta para descalificar a algunos y fortalecer a otros. Quizás ¿podría ganar un precandidato de centro derecha, con un modelo peñalosista que tanto daño le ha hecho a esta ciudad? ¿Hay un sector del Partido Alianza Verde, que quisiera aplazar y aplazar la elección de nuestro candidato, usar una encuesta para no tener un candidato del Verde? O ¿Quizás intensificar un modelo de centro derecha basada en el populismo punitivo, basada en un proyecto de puros constructores, donde el tema ambiental no es fundamental, donde la vivienda popular no es la prioridad, donde los derechos no son garantizados?

Yo creo que en este momento nosotros necesitamos sumar para tener incidencia en un cambio por Bogotá muy potente. Desde el Concejo de Bogotá, seguiremos haciendo lo que estamos haciendo, que lo hemos hecho bien; queremos seguir haciéndolo bien e intensificar mucho más la defensa de los derechos de la ciudadanía, la construcción de confianza, la reforma popular a la policía, pero también una apuesta por la paz y el manejo impecable de los recursos públicos en la ciudad.

Diego Andrés Cancino

Concejal de Bogotá