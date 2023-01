La salud en Medellín entró a urgencias.

Escrita por: Andree Uribe

¡Llévela a urgencias de “La Piloto” en Manrique! Así empieza la historia de cualquier emergencia que se le puede presentar a una persona en determinado momento en la Comuna 3. Ahí sabemos cómo empieza la historia, causada por la inaceptable decisión de la Gobernación de Antioquia, al suspender los servicios en unidades de Metrosalud en Medellín. Después de atravesar el sector, subir y bajar calles empinadas, lidiar con el transporte, conseguir el dinero para lo que se pueda necesitar en este imprevisto, finalmente se llega a “La Piloto”, y la respuesta frente a la urgencia es: -Vayan a otra unidad porque aquí la Gobernación ordenó suspender la atención. Así termina la historia y, al mismo tiempo, empieza el drama para muchas familias en condición de vulnerabilidad, cuya única salvación, es confiar en los servicios que les prestan las entidades públicas.

La decisión de la Gobernación lleva a la salud de Medellín a una situación terminal, ¿por qué?, tomen nota sobre el siguiente diagnóstico.

Al igual que con las personas, la salud de una entidad, y mucho más tratándose de aquellas que velan por la prestación de servicios prioritarios para los estratos 1, 2 y 3, debe encontrarse siempre en condiciones de operación completamente sana, mucho más, cuando estamos hablando de una entidad pública, que es la prestadora de los servicios de salud de una comunidad, que no goza de los privilegios de la medicina privada.

Es hora de dejar claro, que la vida de la gente está sobre la politiquería. La decisión de cerrar unidades de Metrosalud por parte de la Gobernación de Antioquia, es un acto político electoral que afectará a más de 300 000 personas, algo inaceptable. Durante mi gestión como Secretaria de Salud recibí esta entidad con el mayor déficit financiero de su historia, no obstante se lograron percibir $ 80 000 millones para mejoras de infraestructura, además de $ 57 000 millones para mejorar el proceso financiero, sumando $ 31 000 millones para la UH Buenos Aires y $ 45 000 millones para la UH de Santa Cruz. La pregunta a formular es: ¿Qué hizo la Gobernación en ese período?, nada.

La Gobernación de Antioquia condena a pacientes, a nuestra gente de escasos recursos, en medio de una jugada estratégica de cara a las elecciones regionales, generando la peor de las afectaciones en la población que utiliza sus servicios por obligación, por fuerza mayor o por necesidad. A eso se le llama, indolencia con los sectores más pobres.

Una entidad no enfrenta su propia enfermedad, cerrando unidades prioritarias para los menos favorecidos. Así no se hace. La Gobernación debería acompañar a la Alcaldía que ya realiza obras de infraestructura y mejoras de la atención, sin cerrar las unidades de salud. Metrosalud, irónicamente está en una especie de triaje, se encuentra en estado grave y una vez ingresada a urgencias, no le queda más que permanecer en cuidados intensivos, hasta cuando un médico de verdad, ¡eh, perdón!, un gobernador de verdad, establezca cómo debe ser atendida esta paciente.

Salud.