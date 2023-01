Los poderosos odian el cambio

Primero fue la reforma tributaria porque antes pagaban pocos impuestos o no los pagaban, luego la paz total puesto que no les interesa perder los beneficios del narcotráfico y los privilegios ganados desde un paraestado abanderado de una ideología de derecha encantada con la violencia y el subdesarrollo.

Ahora arrecian contra la ministra de minas y energía, no tanto por sus imprecisiones, sino porque necesitan un ministro que entienda de los negocios minero energéticos según los armaron en los últimos treinta años, sobre todo desde cuando Uribe entregó la nación al mercado global y local para que lo dejaran actuar contra un “comunismo inventado” desatando la violencia más atroz vivida en América Latina en los últimos doscientos años.

Es cierto que el presidente se equivocó al nombrar una persona que no domina el componente productivo y científico y técnico de un mega sector compuesto al menos por cuatro sectores complejos: hidrocarburos y gas, minería, electricidad y nuevas energías. Sin embargo, Colombia no ha tenido en los últimos treinta años presidentes visionarios, ni ministros, ni directores o presidentes de empresas con ideas avanzadas. Han sido administradores de unos negocios sobre los cuales les dijeron como deberían ser. Gozan de bienestar personal por impulsar negocios funcionales a los intereses personales de capitalistas nacionales e internacionales. Reficar, Bioenergy son dos ejemplos de negocios inspirados en la corrupción y la ineficiencia.

Por lo anterior y más, Colombia no ha desarrollado una potente industria de energías, entendidas como toda la cadena de valor que incluye máquinas, equipos, investigación y desarrollo, y el servicio final. Se han quedado con el último eslabón dependiendo de tecnología extranjera, porque han carecido de conciencia, inteligencia y compromiso para implementar estrategias que le dieran autonomía a Colombia en toda la cadena de valor, puesto que Gaviria y los siguientes presidentes entregaron la industrialización y la investigación a cambio de acceso a limitados mercados internacionales de productos primarios en bruto o con alguna transformación, y algunas manufacturas de la vieja industrialización.

Por eso chillan y magnifican detalles menores o inventan mentiras con el mayor cinismo e impunidad, cuando algunas lagunas de la ministra se pueden solucionar sin problema cuando esté lista la nueva política minero energética que debe aparecer en el Plan Nacional de Desarrollo.

La ministra de minas y energía ha sido activista como la ministra de salud, pero debería aprender de ésta que ha sabido enfrentar las infames mentiras de Acemi, el gremio de las EPS, que todos los días le hace la guerra en medios y redes.

Los esfuerzos para desatar un proceso sostenido de desarrollo endógeno para la transición energética, no ha sido prioridad de quienes han manejado el sector. Isagén nunca se debió vender con el fin de darle unos centavos a la ineficiente y corrupta industria de obras de infraestructura. Isagén, como escribí hace años en esta página, era la llamada a liderar la transición energética y convertirse en una potente empresa de servicios, investigación y desarrollo para conformar junto a Ecopetrol, ISA, otras, más el sector privado y de ciencia y tecnología, un poderoso sistema de producción, conocimiento e investigación.

El tema de la transición energética lo ha traído el presidente Petro. Colombia podría ser una potencia puesto que tiene todas las condiciones dadas por la naturaleza. ¿Se imaginan las maravillas que harían Corea, Holanda y otros países con los recursos que dispone Colombia?

Desde la revolución industrial los países en desarrollo ricos en recursos naturales son pobres en recursos intelectuales lo cual les ha impedido trazar una senda propia de bienestar, equidad y sostenibilidad. Aplicar tecnología y conocimiento, es lo que sabe hacer Colombia, no desarrollar tecnología y conocimiento. La escasa inversión en ciencia y tecnología tiene efectos en la calidad de la educación que neutraliza el potencial creativo para desarrollar la economía y erigirse en una cultura avanzada. Por eso es baja productividad del sistema económico, y escasa la capacidad de innovación del estado y de los políticos que en su mayoría optaron por el clientelismo, la corrupción y el crimen.

La reindustrialización de Colombia y la reconversión energética que reemplace la dependencia de los minero-energéticos se habría podido hacer con el mismo sector si las políticas de competitividad, de desarrollo productivo, de emprendimiento y de ciencia y tecnología hubieran desarrollado tecnología, nuevas industrias, nuevas empresas, nuevas innovaciones y nuevos mercados. Es decir, el mismo sector hubiera neutralizado la dependencia de las exportaciones de petróleo y carbón en bruto, desarrollando capacidades endógenas en torno a la triple I (industrialización investigación e innovación).

Como no se ha desarrollado, los cínicos defensores del modelo que no le sirve a Colombia, hacen de todo, con ayuda de los medios, para tumbar a la ministra y poner alguien funcional a su interés de perpetuar el negocio tal cual ha sido en los últimos treinta años. Presidente, ponga en línea al ministerio y diga cual es la política que nos ubique en la verdad de una política para la transición energética. El discurso general ya lo conocemos. El concreto y detallado de una política energética en sus distintos componentes, no.

En todo este desafío hace falta presentar la política que puede y debe solucionar los problemas de concepción de los sectores estratégicos y del sistema nacional de producción y de innovación. Me refiero a la Política de Reestructuración Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, acompañado del ministerio de Hacienda y de los ministerios sectoriales más estratégicos para el cambio estructural y tecnológico.

Esa política debe tener un capítulo referido al desarrollo de sectores estratégicos, uno de ellos el de energía. Pero aún no se la conoce, la cual pondrá en orden y en perspectiva de mediano y largo plazo el desarrollo productivo incluida la reindustrialización energética, donde la transición es solo un bypass para avanzar a un nuevo sistema industrial y del conocimiento en energía.

La política de reestructuración productiva también debe impulsar, dentro de la reforma a la salud, una potente industria de salud, a la cual le cerraron espacio en el monstruoso negocio de la ley 100. Presidentes de la República, ministros, superintendentes, y el Invima, hicieron dos cosas espantosas: no desarrollaron una industria de salud de alta tecnología, ni implementaron un sistema de información potente y confiable para monitorear día a día los recursos que el estado le giraba a los privados de las EPS. Como ese monitoreo nunca se vio necesario, algo muy sospechoso, el modelo centralista ARS – EPS – Ministerio – Superintendencia, se robó 23 billones, de los cuales poco se sabe de quién, cómo y cuándo desplumaron al estado. El ampuloso fiscal Barbosa, en vez de ponerle zancadilla a la paz y de obsesionarse con la prisión de los jóvenes de la primera línea, debe decir y judicializar a quienes nos robaron esos 23 billones. Cuántas personas murieron por ello. La procuraduría debe sancionar a los funcionarios que permitieron tan descomunal detrimento patrimonial. Por estas omisiones los exministros Gaviria y Ruíz deberían quedarse callados con la reforma de la ministra Corcho.

El error de la ministra sobre el desfalco al sistema (inicialmente estimado en 50 billones el robo, cuando parece que son 23 billones), es producto de la falta del sistema de información sobre el destino de los recursos públicos girados a los privados. Es una falla tecnológica, de ética y transparencia de las agencias públicas y privadas que han manejado el sistema. Son desarreglos institucionales severos originados en fallidas reglas de juego de la ley 100 para robarse el estado y poner en peligro la vida de muchos colombianos.

La reducción de la dependencia de las exportaciones de petróleo también tendría en las industrias de salud otro sector para la reestructuración productiva dado que son actividades ricas y abundantes para el cambio estructural y el cambio tecnológico en el marco de las políticas de reestructuración productiva, exportaciones y de ciencia tecnología e innovación.

El odio de los poderosos a las reformas no es más que para conservar las torres de dinero y corrupción que han creado en los últimos treinta años. No es el desarrollo, la equidad, la paz y la sostenibilidad global lo que les importa. Es la acumulación rezagada, indiscriminada y a todo precio.

Petro a veces da papaya, se dispersa y pierde velocidad con los incumplimientos en la agenda de trabajo, pero las reformas son necesarias y lo que se sabe de ellas, es magnífico. La ministra Corcho, luego de escucharla en su conversación con Daniel Coronell, me parece fabulosa. Gloria Inés Ramírez, ministra de trabajo, ponderada y experimentada, tiene a cargo la reforma pensional que tiene emputados al GEA y a Sarmiento los grandes dueños de los fondos privados de pensiones. Si el gobierno sabe hacer pedagogía de las reformas y del PND al 2026, puede llevar miles de personas a la calle el 14 de febrero.

Jaime Acosta Puertas