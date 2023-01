Ministra Vélez, por el bien de Colombia ¡renuncie!

Desde que Irene Vélez fue nombrada en la cabeza del Ministerio de Minas y Energía, no me canso de repetir que mantenerla en el cargo es una completa irresponsabilidad por parte del presidente de la República.

Sin lugar a dudas, el “Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa” que presentó esta ministra en Davos (Suiza) para sustentar la decisión de no efectuar más contratos de exploración ¡fue la gota que rebosó el vaso!

Y es que, no sé a este punto qué me preocupa más, si la posible violación de los principios de transparencia, materialidad y competencia respecto de los reportes de información de recursos de hidrocarburos; o que la misma viceministra de esta cartera desconozca por completo este informe, y que sea la misma Ministra Vélez quien trate de legitimarlo colocando presuntamente sin consentimiento el nombre y firma de algunas de las personas que aparecen como parte del mismo, incluyendo el de la viceministra Belizza Ruiz, quien ya hoy está apartada de esta cartera.

Los problemas técnicos, normativos, y jurídicos que se presentaron son la clara muestra de la descoordinación que hay entre los funcionarios del Ministerio de Minas y el Gobierno central, pues se llegó al punto en el que diferentes funcionarios le advirtieron a la doctora Vélez que no era prudente presentar dicho informe y aun así prefirió presentarlo y citarlo sin tener la más mínima idea de las consecuencias que traería para el país.

Entre otras cosas, es muy preocupante que toda una ministra de Minas y Energía, no sepa estimar las reservas de hidrocarburos y que tampoco las entienda. Es que, a ciencia cierta, el hecho que un colombiano de a pie, no sepa ni conozca esta información es totalmente aceptable y comprensible, pero que la persona encargada de este campo lo desconozca por completo es insensato. Y aclaro, esto no lo digo yo, lo dicen expertos que sí tienen amplia experiencia en el manejo de hidrocarburos en el país.

Es claro que debemos pensar en una transición energética, pero eso no es un plan que se hace de la noche a la mañana, ni es una decisión que se puede tomar detrás de un escritorio y a dedo.

Lo que ha hecho la ministra Irene Vélez desde que asumió la cartera de energía es desestabilizar el país, cada declaración es error tras error y Colombia no puede seguir en esa ruta de trabajo. Y es que como lo aseguró en su más reciente entrevista la exviceministra Ruiz, “la ministra Vélez no sabe nada de energía, de cómo funciona ese mercado, no puede aportar nada a esas empresas”

Basándome en estas últimas declaraciones de la exviceministra Belizza Ruiz, puedo confirmar que no se trata simplemente de un error que no están dispuestos a asumir, sino que, además la terquedad y los caprichos de este Gobierno están a la orden del día.

Esperemos que el presidente Petro no salga a defender la nefasta gestión de su ministra y ahora sí reconozca que este favor político le puede salir muy caro.

Humberto Rafael Amín

Concejal de Bogotá