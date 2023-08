¡Petro, Petro! ¿por qué me has abandonado?

Por: Edgar Martínez Méndez

Una de las grandes verdades en el dinámico escenario político es que ya en ejercicio gubernamental ‘todo se vale’. Una frase popular y divulgada con humor negro, pero tan real como el reciente escándalo entre el primer mandatario de los colombianos, Gustavo Petro y su progenitor, Nicolás Petro, enfrentamiento en el que más allá del supuesto ingreso de dineros ilegales a la campaña presidencial, el factor de responsabilidad paternal juega un papel fuerte de discriminación contra un ser humano, que pese a sus errores, siente en carne propia los azotes del hambre de poder que, según sus palabras, le llevaría incluso a “inmolarse por él y por su causa”[1].

El ‘todo se vale’ toma más fuerza cuando realizando un rápido y juicioso estado de arte de artículos periodísticos sobre el más reciente y fuerte escándalo (nacional e internacional) de la familia presidencial, en el que padre e hijo son epicentro de las turbias transacciones entre personalidades dudosas de la vida pública y privada, especialmente de la Costa Atlántica, para financiar y obtener la presidencia, dejan un cruel manto demostrado en “la angustia, que revela el aislamiento y la soledad de todo hombre”[2] cuando siente a diestra y siniestra el escarnio público por parte de su padre (héroe), sus hermanos, ex mujer y la prensa tradicional y digital.

“Lo más importante es el tema familiar y sentimental. Yo sí sentí que él me dejó solo, me dejaron solo, y me duele muchísimo”[3]. Sentenció, Nicolás Petro, en una de las diversas respuestas a la Revista Semana y citadas en medios locales y mundiales. Siendo honestos y sin tener un título de psicólogo, psiquiatra o cualquiera de esas respetables profesiones que examinan lenguajes verbales, corporales e incluso mentales, las palabras y las frases certeras al ego y autoestima del acusado generan respuestas como la de ‘vender’ literalmente ante la sociedad criolla al primer hombre de izquierda que traería un ‘gobierno del cambio’, ‘potencia mundial de la vida’ y una ‘paz total’ sin el respaldo de dineros de la mafia y las malas manías propias de los históricos politiqueros emanados de esta destrozada patria.

“Abandonado por casi todos los suyos, traicionado y renegado por toda su familia, rodeado por los que le insultan, Nicolás está bajo el peso aplastante de una situación que debe pasar por la humillación y el aniquilamiento”[4]. Así podría resumir, siendo empático, la parte emocional del señalado ante el acoso interior de formar semejante ‘bochinche’ político, ante la presión de ser hijo del Presidente, ante el acoso de las denuncias de su ex mujer, ante el acoso de ser padre en días cercanos, ante el acoso de las redes sociales y sus contenidos sarcásticos y ante el acoso de una sociedad que se alimenta generando juicios de valor contra sus semejantes para terminar de acabar con la poca honra en entredicho.

“Yo no lo crié. Esa es la verdad”[1], “(…) Yo me separé de mi hijo y de Katia”[2], “(…) Realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir”[3], “Todos desde pequeños, los hijos que yo crie siempre han tenido la certeza de la rectitud en relación con lo público”[4], “A mi hijo le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores”[5]… El máximo padre de la patria, el padre de familia, el padre de Nicolás Petro fue quién arremetió con estas frases contra su propia sangre. Al caído caerle, dice el adagio popular. En palabras de profesionales de la psicología: “Los padres que abandonan a sus hijos pueden generar un daño fuerte a nivel psicológico en los pequeños, creando una herida que permanecerá en sus corazones por toda la vida”[6].

Resumiendo, el corolario de este conflicto familiar de vieja data deja a un ser humano, a un ciudadano, a un señalado por la justicia en manos de una condena social. “Ni siquiera querían tomarse una foto conmigo porque ‘uy, qué dirán si salgo con Nicolás Petro’. Entonces, es una situación que me tiene destrozado, triste, deprimido y, bueno, pues me toca luchar por mi hijo”[7]. Señoras y señores, así es el hambre del poder político en ‘todo se vale’. No importa lo más preciado de una sociedad fuerte como es la familia. No importa el ser humano en toda su esencia. Lo que interesa es llegar a la cúspide pasando y pisoteando a quién se atraviese.

Quiero expresar que la idea de escribir estas letras son una percepción personal de cómo el consumidor de medios, los productores de noticias y los sujetos señalados por el acusado empezaron una guerra comunicacional para defender sus particulares intereses sin pensar en esa persona, que sentada ante el fiscal del caso mostraba en su rostro dolor, angustia, incomodidad y un juicio social, sin tener una mano amiga con una caricia de aliento porque en esencia los humanos somos afectos a las emociones positivas. Entre tanto, Colombia y los colombianos observando como idiotas, ‘EL TODO SE VALE’.

Edgar Martínez Méndez Es Asesor, Estratega, Periodista, Reportero, Redactor Y Especialista En Diversas Formas De Comunicar. @EdgarMMDircom