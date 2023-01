Propósitos de año nuevo: las dietas de la Reina y yo

Piensa y escribe en un papel tus propósitos de año nuevo. ¿Ya?

Adivino que alguno de éstos está en su lista: hacer ejercicio, dejar de fumar, perder cinco kilos, aprender algo nuevo, leer más, comer más saludable, ahorrar más, disfrutar más de la familia, viajar, sentir menos estrés y beber menos alcohol.

Aprovechando que se acercan fechas de mucho comer y mucho beber, y que a mediados de enero llega el blue monday y que la depresión por no haber empezado a tachar cosas de la lista les pille en pijama, voy a desgranarles la dieta y estilo de vida de la reina de España, Letizia Ortiz, que me parece ejemplo de mujer regia y voluntad de hierro. Además, evitarán meter en la lista para el 2023 el top cuatro de los más deseados, esto es: adelgazar, mover el cuerpo, dejar de fumar y aprender algo nuevo, después de leer este artículo podrán tacharlo.

Dejar de fumar, perder peso, comer sano…

Empiezo por lo fácil, dejar de fumar. A mi me convenció hace cinco años una amiga que lo había dejado con un disparo láser. Lo del disparo no me llamaba la atención y no le concedí ni medio segundo de credibilidad, pero con el tiempo he comprobado que ni ha vuelto a fumar ni es la única que se ha dejado disparar. Yo lo dejé con las pastillas y hasta hoy. Tenía voluntad de dejarlo, sí. Hice el tratamiento completo, sí. Me he liberado y es de lo mejor que he hecho en mi vida, sí. Que la reina fuma, no. Si vas a dejar de fumar, pide las pastillas.

Mover el cuerpo. Para tenerlo como la reina de España necesitas un entrenador personal. Si eres floja, de las mías, mejor que te obligue a la fuerza, con amenazas si es necesario, para que seas constante en este tema.

Lo importante es empezar con un poco de cardio; saltos a la comba, un poco de cinta, algo de bici… y luego toca fuerza. ¿Por que? Porque hay que hacer músculo. El músculo es el que en reposo va a trabajar por ti quemando calorías. Hay infinidad de aplicaciones que en 7 ó 10 minutos te ponen las pilas y te dejan para el arrastre sin salir de casa. O también puedes ver videos de You Tube para eligir algún programa. Probablemente pierdas media hora buscando el adecuado para tu nivel, se te haga tarde y lo dejes para el día siguiente. A mi me pasa constantemente.

¿Cómo lo hace la reina de España?

¡Ay! La reina… Ella tiene un rocódromo y a Leo Rico, el hombre con más portadas de Men,s Health, que le asesora en ejercicios de isometría: tensiones y contracciones de un músculo o grupo de músculos. Pero no es lo único que hace, pues hay quien dice que entrena hasta dos horas al día. A ese ritmo de contracciones y tensiones, yo moriría. Pilates, cardio, fuerza, pesas… Imagino que varía de disciplina y todo va enfocado a tener buena higiene postural, aguantar sobre sus tacones y estar más saludable. Yo por el contrario las únicas contracciones de músculo que hago son las del abdomen cuando me siento a escribir y las de los glúteos cuando paseo. Aún sin resultados.

Por último, la dieta. La famosa dieta Perricone. Es relativamente fácil, consiste en introducir una proteína en cada comida y acompañar las comidas o ingestas con los alimentos estrella: manzanas, aguacate, pera, col, espinacas, lentejas, garbanzos, pescado, marisco, huevo y carnes rojas. Los lácteos bajos en grasas y semillas de lino y especias. Despídete del alcohol, las pizzas, la alegría de los hidratos procesados y las gaseosas.

Bonus track para el éxito

Los compromisos institucionales de una madre; tal vez un par de charlas con médicos, alguna reunión con la profesora de alguien y mucha vida en el campo de fútbol o en la salita de espera del instrumento de turno o de ballet, me permiten tirar hasta el día siguiente con mi dieta equilibrada y pausada a las dos del medio día- como los monjes del medievo, ayuno-. Pero entiendo que Letizia, que tiene que aguantar el tipo y a miles de tipos inaguantables, siga comiendo sus raciones de Perricone hasta que se acabe su jornada.

El gran secreto para triunfar en éste propósito de año nuevo es que te traten como a una reina. Me explico, en mi larga experiencia haciendo dietas de todo tipo la vez que mejor se me dio fue cuando tenía una cocinera que me preparaba diariamente un menú variado para que no me aburriera de comer la misma combinación de alimentos. Aunque pueda parecer inverosímil llegué a tener una estupendísima figura Letizia, envidiable entre mis amigas, esquelética según mi marido. Y como llevo varios años queriendo mantener una buena relación de pareja, decidí relajar lo de las dietas. Todo sea por el propósito de cada día.