¿Qué pasa con la gasolina?

Esta semana comenzamos con las noticias del Gobierno Nacional sobre la intención de seguir apagando el subsidio a la gasolina, pero mantenerlo con el diésel. Tengamos en cuenta que en Colombia importamos gasolina de forma casi que rutinaria, tanto así que una tercera parte de la demanda nacional se provee con las compras internacionales de combustible.

Los combustibles como la gasolina representan un importante ítem en el gasto de la canasta familiar, por esta razón se transforman en un importante elemento de consumo en el país. Por lo tanto, las variaciones del costo de la gasolina y el tema del Diesel nos afectan directamente a todos. En junio se aumenta en $600 pesos el galón, por lo tanto, durante este gobierno la gasolina a aumentado $3.210 por galón. Han reiterado que esta alza de $600 en el galón de gasolina se mantendrá este año hasta que la brecha entre el precio internacional y el costo nacional se cierre. Entonces se realizarán aumentos en el precio hasta que los precios nacionales coincidan con el importado, y que consecuentemente se vaya disminuyendo el déficit que hay en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles – FEPC, según declaraciones del Gobierno.

Talvez no están teniendo en cuenta del todo la clase media y la población en general que de una u otra forma consume el combustible y con este se transporta casi todo. Con esta relación, sí nos afecta en gran parte nuestro presupuesto, no solo el tema del transporte. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, nos dice que el alza del Diésel no se ha considerado aún porque afectaría el transporte de carga y pasajeros por tierra, pero la gasolina, sí.

El gobierno argumenta que, si se paga el déficit del FEPC con recursos del Presupuesto General de la Nación, como se venía haciendo antes, se tendría que disminuir lo que se puede destinar al gasto social en educación, primera infancia o salud, entre otros. Por esta razón, es un controvertido tema porque el quitar ese pago, afecta el precio de la gasolina, que consecuentemente afecta todo, como lo sabemos, por esta razón hay analistas a favor y en contra.

Por el otro lado de la balanza, el déficit del FEPC EN EL 2018 era de $17 billones, actualmente se calcula en $44 billones de pesos, de los cuales el 60% es debido a mantener congelado el precio del ACPM, por lo tanto, pienso, lo anterior evidencia que esto no es sostenible en el largo plazo, y en parte hay razón en generar alguna acción inmediata para evitar más déficit, lo cual evidentemente afecta a todos también. Ya sabemos que el país siempre ha estado en déficit en cuanto a la producción de gasolina para atender el mercado nacional, eso es claro, en cambio el Diesel si se logra abastecer internamente, por esta razón también la prioridad de liberar la gasolina en lugar del Diesel en temas de financiación.

Para que se den una mejor idea, en gasolina corriente, importamos aproximadamente 50.000 barriles por día, y nuestra demanda nacional es de 150.000 barriles día. Es complejo y es evidencia de las quejas del gobierno actual por las importaciones de gasolina, las cuales sí han salido costosas. pienso hay oportunidad para lograr mejores estrategias de planificación para estas compras que necesitamos, tal vez se logre tratar de reducir el precio de importación para que no crezca más el déficit. Esperemos esto sea posible, me parece una muestra del gobierno para no dejarse llevar por el populismo aferrándose a mantener unos precios a la gasolina que a la larga no son viables en el largo plazo, pero, por otro lado, a nadie le gusta pagar más por el combustible, ya que, por su sensibilidad, afecta toda la canasta familiar como lo hemos mencionado. Por ahora, ya debemos estar más que preparados para tener una gasolina más cara, ¿o no? Tal vez nunca lo estaremos.

