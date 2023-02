Ratas insaciables desde Noruega a Etiopía, la opinión de Marcial Muñoz

La democracia es tan, pero tan buena, que va creando a su alrededor una red de vividores dentro del gigantesco sistema que lo hace funcionar. Así, el tamaño del Estado crece y crece, mientras que la libertad de las personas cae y cae. Y tiene lógica, si pones a trabajar a mucha gente en el sector público, tienen al menos que hacer ver que dan resultados, que ese empleo vale para algo. Y ese algo es controlarte. Además de garantizarse unos cuantos votos en las elecciones.

Papá Estado no hace nada gratis y una superestructura hay que pagarla, como no puede ser de otra manera. Eso se traduce en más impuestos al sufrido contribuyente, y por consiguiente, menos libertad real al contar con menos dinero en nuestros bolsillos y tener más dependencia del político. Al final, la tutela del estado sólo se traduce en prohibiciones. Libertad, esa palabra tan bonita que está cayendo en desuso.

Dineros ‘extraviados’

Pero hasta aquí todo normal, son las reglas que nos hemos dado y las reglas se aceptan, aunque no nos gusten. Ahora vienen las desviaciones dentro del sistema: las ratas que se van comiendo la democracia por dentro, la corrupción que mina la confianza del ciudadano y que es inherente a todos los políticos. Siempre he defendido que el colombiano se piensa que sus líderes son los más corruptos… y no es así. Corruptos hay en todos lados, y cuanto más tienen para ‘repartir’, más se ‘reparten’.

El ex Contralor General de la República, Edgardo Maya, ya denunció en su día que en Colombia la corrupción ‘hace desaparecer’ cada año 50 billones de pesos, unos 10.000 millones de euros. Esto no es sólo el dinero que los políticos se llevan a su casa. Es también el mal uso del dinero de todos, ineficiencias, pérdidas de recursos, contratos innecesarios, retrasos o indemnizaciones… lo que comúnmente hace lo público: gestionar mal y ejecutar peor.

Campeones del robo

Pero si por Colombia llueve, en otras partes del mundo truena y relampaguea. Las ya sonrrojantes cifras colombianas de ‘dinero extraviado’ son hasta 9 veces mayores en España, 12 veces más en Francia… y 23 veces más ladrones en Italia. Según un informe presentado ante la Eurocámara por el grupo verde europeo en 2018, el resultado de la corrupción española es de 90.000 millones de euros/año, por los 120.000 millones de los franceses; y los 237.000 de italianos. Un récord de indignidad.

Vayamos a casos surrealistas, pero reales, de ‘dinero extraviado’. El Consejo de Investigación de Noruega encargó el pasado mes de enero un estudio del posible impacto de la pintura blanca de titanio (un invento noruego) en una variedad de factores que incluyen la identidad nacional y las opiniones sociales sobre la raza. Dicho estudio, más o menos venía a investigar que tan racista es la pintura blanca que usamos en nuestras casas. En esto se gastaron 1 millón de euros. Algún amigo del político de turno vivirá unos cuantos años a costa de semejante mamarrachada.

El dinero llega a Etiopía

Otro caso más, hay decenas de ejemplos, pero este también es bueno. La Agencia de Cooperación española financiará DURANTE 30 AÑOS lo siguiente: “Mujeres, Café y Clima: empoderamiento femenino para la resiliencia socioeconómica de la cadena de valor del café frente al cambio climático en Etiopía”. A esta honorable causa le dedicarán 1.100.000 euros de dinero público. Me atrevería a decir que el español medio podría dormir tranquilo sin saber el impacto del cambio climático y el café en la mujer etíope. ¿En verdad esto es una prioridad teniendo en cuenta que el dinero público es limitado? O quizás la solución del gobernante sea precisamente seguir exprimiendo para pagar fiestas ajenas y que se pierda una mordida en el camino.

Corrupción es también imponer políticas públicas a un asfixiado ciudadano, cuando esas políticas no son las óptimas, sino modas impuestas, o fruto de lobbies que compran voluntades. El precio de todo lo sano, orgánico, o lo ‘eco’ es mucho caro y nos lo imponen a la fuerza los gobiernos supuestamente por nuestro bien. Cuando los políticos hacen ingeniería social contra la razón, el sentido común, la ciencia, o incluso la biología, se acaba creando un gravísimo problema social. Todo para que las ratas insaciables sigan mordisqueando el sistema y hagan millonarios a unos pocos inmorales. La solución es el mejor raticida: moral, honestidad y decencia. En los ciudadanos, y en los políticos.