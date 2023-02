Reforma a la Salud: la reveladora voltereta

En mi programa a la Presidencia no propuse acabar con las EPS. Pero sí reducir sus costos por la vía de no tolerar las prácticas abusivas y corruptas que dañan la calidad del servicio de salud, las condiciones laborales y la operación de las IPS públicas y privadas. Y planteé que hubiera EPS sin ánimo de lucro, también para favorecer al sector. No fueron pocos los ataques de los petristas porque ellos hicieron la campaña sobre las promesas de Petro y Corcho de acabar con las EPS.

Cuando a Petro lo respaldaron varios jefes de los mismos con las mismas, advertí: no creo que lo apoyen sin que les den mermelada, como ha ocurrido, y sin que Petro les acepte sus posiciones sobre cómo debe ser Colombia, incluido el sistema de salud que ellos han defendido desde la aprobación de la Ley 100, fruto del Consenso de Washington.

Ante la insistencia de la ministra Carolina Corcho de “acabar con las EPS”, incluido su aviso de que las “Las EPS no curan, las EPS facturan”, los aliados de Petro que han gobernado a Colombia la descalificaron duro. Tanto, que lo resumí en un trino: “Avanza descarado Toconcor petrista (#TodosContraCorcho) por la Reforma a la Salud. Unidos César Gaviria, Santos, A. Gaviria, Dilian y Roy. Y @petrogustavo agazapado, en silencio. Toconcor a la dirigente y a los votos de la salud de Petro. ¿La someterán?”.

Y a Petro ya lo sometieron, si es que no se les había sometido antes. ¿Y este sí de ahora a las EPS no fue uno de los acuerdos de Petro con los mismos con las mismas para que lo respaldaran, componendas secretas urdidas entre ellos pero que ignoramos los colombianos, incluidos sus electores?