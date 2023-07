¿Se acabó la imaginación de Fico?

Comienza la campaña política y ya se ve a sus protagonistas atacar a sus contrincantes utilizando frases llenas de odio y sed de venganza -muy al estilo de Donald Trump- con el ánimo de llamar la atención de los electores para ganar voticos.

Tal es el caso del excandidato presidencial, Federico Gutiérrez, quien desea regresar a la alcaldía de la capital antioqueña y al parecer, poco le importa pasar por encima del trabajo de todos los funcionarios de la administración pública de Medellín, insinuando que la labor que se ha hecho en la ciudad es un desastre, que no vale la pena continuarla y que lo hay que hacer es empezar de nuevo y votar todo lo que hay a la caneca.

La manera como se ha administrado a Medellín ha servido como ejemplo para Colombia porque ha demostrado que para sacar adelante a una ciudad es necesario construir sobre lo construido, sin importar las diferencias. Este principio ha puesto a la capital antioqueña por encima de las demás, incluso de Bogotá, y es lo que ha permitido su desarrollo aun con todos los problemas que tiene.

Sin embargo, a Fico Gutiérrez, parece no importarle y pretende mostrarse como el “ángel salvador” de un infierno que no existe, llegando a incluso a decir que hay que recuperar a Medellín. Pregunto: ¿recuperarla de qué?

Según las cifras del DANE, la tasa de desempleo de Medellín y su Área Metropolitana indica que durante el primer trimestre de 2023 hubo 37.593 nuevos empleos comparado con igual periodo de 2022, ¿es de eso de lo que hay que recuperarla? ¿tan malo es para Federico Gutiérrez que los ciudadanos de Medellín consigan empleo?

De acuerdo con Anato, en el 2022 Medellín logró una ocupación hotelera del 77%, logrando superar las expectativas del sector porque esto ayuda a impulsar la economía de la ciudad, lo que a su vez se traduce en mayor número de empleos, ¿es esto terrible para Fico Gutiérrez?

Es cierto que hay problemas, como sucede todas las ciudades del mundo, especialmente una como Medellín que constantemente recibe población migrante no solo de los municipios del departamento de Antioquia sino además del departamento del Chocó, y que es necesario atenderlos. Que además presenta conflictividades sociales muy complejas por las carencias económicas de miles de sus habitantes, sumado a la presencia de actores ilegales que no fueron erradicados ni siquiera en la Alcaldía de Federico Gutiérrez, pero no por esto se puede decir o insinuar que todo es un desastre y que el trabajo de toda una cantidad de personas que conforman su administración pública no vale la pena.

Constantemente Federico Gutiérrez señala al alcalde Daniel Quintero de difundir odios, ¿y los que usted difunde donde quedan exalcalde? ¿es que acaso los supuestos odios que generan otros son malos pero los que usted genera si son buenos?

Pareciera ser que Fico se dejó untar del odio y el veneno contaminante que suelen destilar muchos de los militantes del Centro Democrático por no decir que todos, quienes piensan que solo así se puede ganar adeptos, llamar la atención y por supuesto cautivar votos. Por lo visto Fico no tiene en cuenta que hoy por hoy la gente lo que quiere es escuchar propuestas que les den ánimo para continuar y salir adelante en medio de las dificultades que tiene un país como el nuestro.

Lo que menos quieren las personas es que llegue un candidato con sed de venganza política a pordebajear el trabajo de todo un equipo de funcionarios, utilizando la frase “vamos a recuperar”, bastante desgastada por cierto, demostrando que se le acabó la imaginación para cautivar a los votantes.

Pregunta: Daniel Quintero recibió la alcaldía de Medellín de manos de Federico Gutiérrez, sí tan buena fue su administración en la ciudad, ¿Por qué entonces lo cambiaron por alguien totalmente diferente como el actual mandatario de la capital antioqueña?

@sevillanoscar