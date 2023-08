Seguridad y movilidad los dolores de cabeza de Claudia López

Puede un alcalde o alcaldesa de una ciudad como Bogotá, en este caso, Claudia López, trabajar en muchos frentes con éxito rotundo, el problema es que la población lo va a calificar teniendo en cuenta únicamente dos: seguridad y movilidad, que son precisamente los temas en los que la capital del país va mal.

De acuerdo con la Personería de Bogotá, “cada 3 minutos se presenta un atraco”, lo cual no dudo, porque es claro que el miedo se apoderó de los ciudadanos que no solo sienten temor cada vez que se les acerca una moto o una bicicleta, sino, además, desconfían de quien se les acerca al caminar por la calle.

Puede que en materia de seguridad se hayan hecho planes maravillosos desde la Alcaldía de Bogotá, el problema es que no se ven los resultados por ninguna parte, y más bien lo que si ve son robos callejeros por doquier, y el incremento de los asesinatos (en lo que va del año 2023 según la Secretaría de Seguridad, van 529 homicidios, de los cuales 252 corresponden a sicariato).

Dijo la alcaldesa de Bogotá al inicio de su mandato, que los problemas de seguridad serían trabajados de manera conjunta con el municipio de Soacha y con el departamento de Cundinamarca, anuncio que me pareció sensato porque la capital del país no es ni San Andrés ni mucho menos Providencia, ¿Dónde están los resultados de esa gestión? ¿Por qué no se volvió a hablar más del asunto?

Se sabe además que en Bogotá operan organizaciones criminales de gran calado, una de ellas de carácter transnacional. Pregunto, ¿se ha trabajado conjuntamente con el Ministerio de Defensa, la Fiscalía y la Policía para exterminar este mal que se tomó la ciudad capital?

No puede ser que la excusa de la alcaldesa sea que no se le cumplió con el número de efectivos de la Policía que estaba pidiendo para Bogotá. No desconozco que esto puede golpear cualquier plan que se tenga para mejorar la seguridad, pero me cuesta creer que esta sea la única medida a la que se acude desde la Administración Distrital para acabar con este problema.

El segundo tema por el que hoy los bogotanos descalifican la gestión de Claudia López al frente de la ciudad, es por la movilidad, y esto tiene que ver con el elevado número de obras de construcción en las avenidas principales que han hecho de los desplazamientos ciudadanos un verdadero dolor de cabeza.

Un trayecto que anteriormente demoraba una hora en el transporte público, contando con buena suerte hoy demora dos, y esto tiene que ver con que no se avanza en las obras bien sea porque están abandonadas como sucede con muchas de valorización o hay pocos trabajadores como es posible notar en la construcción de la troncal de la Avenida 68.

Por supuesto, el desespero y la angustia por estos dos asuntos que son vitales en la calificación que otorgan los ciudadanos a sus mandatarios locales, están primando en la visión que tienen sobre la gestión desarrollada por la alcaldesa Claudia López.

Puede que sea injusto con toda la labor que implica manejar los destinos de una ciudad como Bogotá, pero desafortunadamente su gestión fallo justo en los temas donde no podía fallar: movilidad y seguridad.

@sevillanoscar