Una agencia para la ciberseguridad una necesidad para el país

Esta semana se radicó el Proyecto de Ley para la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales, del cual seré coautor y que busca establecer el marco para coordinar y definir las políticas de seguridad digital y del sector espacial que serán implementadas por las entidades públicas y privadas en el país.

La creación de esta entidad representa una gran necesidad para Colombia pues somos el segundo país de América Latina con más ciberataques después de Brasil, según IBM, y pasamos de ocupar el puesto 39 en el ranking que mide la seguridad cibernética de los países a ocupar el 69, lo cual es algo que en realidad causa alerta y necesita acciones contundentes.

El objetivo con la Agencia será planificar, articular y gestionar los riesgos de seguridad digital en el país, prevenir amenazas internas o externas contra el ecosistema digital del país y fortalecer la confianza y seguridad de todas las partes interesadas en el ámbito digital, para de esta manera evitar que casos como el de la Fiscalía General de la Nación, Empresas Públicas de Medellín, EPS Sanitas, la plataforma SECOP, entre otros que han sido víctimas de ataques que han costado mucho dinero y problemas de funcionamiento, se repita.

Uno de los puntos más importantes para tener en cuenta es que el objetivo primordial es poder avanzar en la digitalización del país y para ello es necesario tener ecosistemas seguros, la agencia no tendrá vocación de monitoreo o espionaje porque además que no es una manera de actuar de este gobierno no es parte de su misión, el único interés del proyecto es construir acciones que permitan contribuir en la ciberseguridad para empresas públicas y privadas y para los colombianos en general.

Ahora bien, otra de las misiones que tendrá esta entidad será establecer las acciones y políticas para el desarrollo del sector espacial en el país para ello es necesario el establecimiento de la gobernanza e institucionalidad que permitan ejecutar programas para el desarrollo de este sector en el país.

Como coautor de este importante proyecto para la nación trabajaré de forma imparable para que avancemos en este propósito y se brinden todas las herramientas para materializarlo.