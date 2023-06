Y el dólar siguió bajando

El dólar en las últimas semanas continúa con tendencia a la baja. Como se predijo semanas atrás, ha llegado a máximos históricos en su valor referente al peso, esto puede explicarse por varios factores, entre los cuales se destaca el incremento de tasas de interés en todos los bancos centrales del mundo, la desaceleración de la economía a nivel global, la guerra entre Rusia y Ucrania e incluso por la política colombiana como afirman algunos analistas.

Según las estimaciones por parte de expertos, el precio del dólar durante los siguientes meses e incluso hasta finales del año 2025 podría estar dentro del rango de los $4.200 pesos y los $5.100 pesos.

Algunos factores que podrían impactar en la tendencia de precios en este corto plazo están determinados por la macroeconomía, y no es un secreto que también por la incertidumbre en medidas políticas internas que podrían generar un riesgo país, pero también se impactaría por las situaciones externas, como nuevas medidas de la FED o precios a la baja en los commodities como el petróleo.

Es importante recordar, que independiente de las causas, ya sean internas o externas a Colombia, el peso colombiano es la moneda que a la fecha tiene el mejor desempeño en lo corrido de este año entre los países en desarrollo. Esta semana abre aún por debajo de los $4.200, llegó incluso a los mínimos de $4.130, lo cual no era visible desde hace más de nueve meses.

Irónicamente, varios analistas coinciden en destacar el estallido de la crisis del Gobierno nacional, por la publicación de los audios entre Armando Benedetti y Laura Sanabria, como uno de los factores de la baja del dólar, esto evidentemente debilita al Presidente, y consecuentemente afecta en la apreciación de la moneda frente al dólar.

El congreso ayuda en este tema también paradójicamente, comenzando una especie de operación para seguir de forma muy lenta las reformas de la salud, pensional y laboral. Las cuales para algunos no son convenientes para el país, lo cual genera mayor confianza si no se afianzan estas propuestas, lo que nos lleva a un precio favorable en el dólar. Es posible, pero como lo mencionamos, no es el único factor.

Pienso que las variables macroeconómicas mundiales, sumado a la entrada de más inversión al país, influyen de manera más contundente en la baja del precio del dólar ahora. Tendencia que no será para siempre, y también irónicamente por la baja del precio, hace que muchos inversionistas traigan y compren más dólares, esperando que suba en el futuro para ganar, tema que es vox populi entre los medianos y grandes empresarios del país.

Analistas también piensan que incluso aún la tasa de cambio tiene mucho más espacio para seguir bajando, que incluso puede llegar a niveles de $3.800 el año siguiente. Lo cual lo evidencia el mercado hoy. Otros analistas en cambio afirman que ya tocó fondo el dólar, que no bajará más. Todo lo anterior determina movimientos que a su vez generan una mayor entrada de dólares, y por consecuencia el precio sigue bajando. Pero reafirmamos, esto no será para siempre.

Lo importante es de una vez por todas difundir el mensaje que un solo gobierno, no incide en el 100% sobre la apreciación o depreciación de una moneda, como algunos tratan de afirmar y se mueven según las circunstancias para los análisis. Hay que ser más objetivos. En esta ocasión es un tema combinado que se debe poner sobre la balanza, variables internas y exógenas que han incidido en la baja del dólar, tema que no es tampoco muy bueno para exportadores, pero beneficioso para importadores y otros. Se deben mantener buenas políticas macroeconómicas y revisaremos con el tiempo el comportamiento de la divisa, por ahora, parece, seguirá bajando.

John Escobar Reyes

@jack80x