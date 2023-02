Yamid Amat, la noticia

Todos los días Yamid Amat se levanta pensado en la noticia del día. Sin exagerar, este maestro del periodismo vive para la noticia y la noticia vive para él. Es toda una institución en nuestro país.

Es leyenda su frase de combate en los consejos de redacción, que Yamid convoca todos los días a las 9 de la mañana con su equipo de periodistas: ¿Qué tienes para hoy? Nadie en esa mesa ovalada de madera, corre jamás el riesgo de llegar con las manos vacías.

Su oficina en CM& es la misma hace muchos años, es un centro de operaciones periodísticas. Cuenta con dos televisores, un reloj colgado en la pared, mantiene con orgullo fotos de su esposa, hijos y nietos, hay registros con muchos personajes, hasta donde el espacio lo permite, se destacan varios caballos que adornan este mítico espacio.

La verdad es que este bogotano, hincha del Independiente Santafé, es de lejos el que de verdad revolucionó la historia del periodismo colombiano. Es un innovador por naturaleza. Nunca deja de sorprender.

Uno de sus libros de cabera es Si no está roto, rómpalo, escrito por Robert J Kriegel y Louis Plater, esto da cuenta del apasionado juicio de Yamid Amat para no caer en la tentación de la zona de confort. Y complementa sus textos de consulta permanente toda la colección del periodista polaco Ryszard Kapuscinski. Es cero conformista.

Su trayectoria es admirable. Se inventó el esquema que tanto impacto produjo en la radio colombiana: 6am 9am de Caracol y que además se convirtió en referencia en otros países. El nombre de Yamid Amat es una verdadera marca, de lujo y prestigio en el periodismo.

Es también un entrevistador de alta calidad. La gran mayoría de estas piezas de colección periodística las ha hecho en el periódico El Tiempo y por supuesto, en Pregunta Yamid que se emite por el Canal Uno. Creo que va más allá de los personajes, se interna en sus almas.

“A lo largo de mi vida, que ha transcurrido en Caracol Radio, Caracol Televisión, CMI y El Tiempo, muchas frases pronunciadas han hecho historia, algunas dichas por mis entrevistados. Unas para bien. Otras no tanto” relató el propio Yamid en su libro Cuidado con lo que dice, que recoge 52 de sus grandes entrevistas.

Le entusiasma como a pocos, una obsesión casi científica por la titulación de las noticias y sus reportajes. Entiende que allí radica el gancho eficaz para atrapar a la audiencia y lectores. Es tal vez de las facetas de las que se habla poco de Yamid, pero sin duda es otra de sus poderosas herramientas de comunicación: Los titulares

Cuando tuve el privilegio de trabajar para CM& como reportero político, no fueron pocas las veces que Yamid Amat me llevó hasta el extremo, para que produjera los mejores titulares posibles de mis noticias del día, aunque en su momento admito que la angustia me atrapaba, hoy le agradezco esas clases magistrales.

El olfato para descubrir noticias es asombroso. La intuición indescriptible que lo acompaña, le permite sacar información de fuentes que domina a placer, como son la política, cortes y económicas. Es un reportero nato.

Y siempre hay una ñapa. Su tradicional sección del 123 en CM& fue replicada por muchos medios, que terminaron adoptando esta modalidad fresca de entregar algunas noticias en forma de secretos. Tengo la certeza que nadie lo iguala en esta estrategia.

Este 9 de febrero se celebra el día del periodista y aprovecho la ocasión para dedicarle este sencillo perfil al más grande de todos, al hombre que se inventó otra forma de mantener informados a los colombianos y tiene más que asegurado un lugar en la historia: Yamid Amat, la noticia.

Por: Robinson Castillo