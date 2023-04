A cine llega ‘Mis dos voces’, filme de la colombiana Lina Rodríguez

Con Ana Kostic de México y Claudia Montoya y Marinela Piedrahita de Colombia como protagonistas, se estrena este jueves 27 de abril Mis dos voces, una película de Lina Rodriguez en la que comparten sus experiencias íntimas de migración, y cómo esta situación hace que vivan constantemente en una delgada línea entre el pasado y el presente.

El filme hace una apuesta narrativa en la que propone una forma diferente de acercamiento a las protagonistas. Además, invita al espectador a conectarse con ellas primero por medio de sus voces mientras cada una habla de sus experiencias y sentimientos como mujeres migrantes.

“Con esta película no me interesaba representarlas o darles voz, pues cada una de ellas tiene su propia voz independientemente de mí. La forma como decidí construir la película es en reciprocidad a la generosidad de estas mujeres maravillosas que me recibieron en sus vidas y en sus casas… Mi intención no era ni definirlas ni fijarlas, decidí no mostrar sus rostros al principio, pues siento que a veces creemos que al ver a alguien estamos más cerca de saber quién es”, expresa la directora Lina Rodriguez, quien

Mis dos voces, filmada en Super 16mm, fue rodada en varios barrios en Toronto y St. Catharines en Canadá, donde reside la cineasta. Lina Rodriguez ha dirigido seis cortometrajes, entre ellos Ante mis ojos (2018) y los largometrajes Señoritas (2014), Mañana a esta hora (2017) y Herida abierta/So Much Tenderness (2022).

El tema central de Mis dos voces es la migración y la diáspora que generan sentimientos de dislocación y simultaneidad, la sensación de estar en muchos lugares a la vez; y por ello la directora apostó a crear la impresión constante de desorientación en el espectador, haciendo difícil que se ubique en relación con lo que ve y escucha.

“Esto surge de mi deseo de hacer eco de la experiencia misma de inmigración, la cual constantemente nos exige estar encontrando nuestro lugar y rumbo en un nuevo entorno y una nueva cultura. Hice esto no solo profundizando la distancia entre lo que se ve y lo que se escucha por medio del uso del sonido no sincronizado, sino también con el encuadre mismo y la composición de las imágenes”, explica Lina.

Mis dos voces es una película colombo canadiense, producida por Rayon verde. Se realizó con el apoyo del Canadá Arts Council y el Toronto Arts Council y de Michèle Maheux/Toronto Film Critics Association como parte del premio Technicolor Clyde Gilmour. Su distribución en Colombia está a cargo de Danta Cine.

