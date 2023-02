A Colombia llega “EO”, filme que compite en los Óscar

Las principales salas de cine del país podrán disfrutar de EO, uno de los filmes que compite en la categoría de Película Internacional en los Premios Óscar.

El año pasado, EO fue acreedora del Premio del Jurado en el Festival Internacional de Cannes. Ahora el filme de Jerzy Skolimowski espera ganar la estatuilla más anhelada.

Jerzy Skolimowski es una eminencia en el cine polaco, pues ha colaborado con figuras como Roman Polanski. Su primera película se publicó en 1965 con Walkover. Luego le dio robustez a su carrera con títulos como La salida (1967 ), El grito (1978) o Success Is the Best Revenge (1984).

El elenco de EO lo protagonizan EO, Sandra Drzymalska, Lorenzo Zurzolo, Mateusz Kosciukiewicz, Isabelle Huppert,Tomasz Organek, Saverio Fabbri y Lolita Chammaho.

Sinopsis

El mundo es un lugar misterioso, sobre todo visto a través de los ojos de un animal. EO, un burro gris de ojos melancólicos y espíritu libre comienza su vida como artista de circo antes de emprender un viaje donde se topará con buena gente y no tan buena, conoce la alegría y la pena, y la rueda de la fortuna transforma, su buena suerte en desastre, y su desdicha en felicidad. Pero nunca, en ningún momento, perderá la inocencia. El legendario cineasta Jerzy Skolimowski dirige una de sus películas más libres y visualmente creativas hasta el momento.

Tráiler

*Foto: Cortesìa