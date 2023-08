Así surgió el Tributo a ABBA, que se presentará en Bogotá

Este 30 de agosto se llevará a cabo ‘Voces para renacer’, un concierto benéfico para la Fundación del Quemado – Piel para renacer. Dos actos serán protagonistas, el de Flora Martínez y el de Gracias por la Música Tributo a ABBA.

Este tributo a ABBA, agrupación que dominó las principales listas de la industria musical en los 70s, es denominado como uno de los mejores en el mundo.

La banda trae un repertorio muy curado con Chiquitita, Dame! Dame!Dame!, Mamma Mia, Fernando y Waterloo para la presentación que harán en el Teatro CAFAM de Bogotá.

El concierto, originalmente estaba fechado para el 24 de junio pero fue cancelado casi que a última hora. Sin embargo, el 30 de agosto se redimirá el evento.

Confidencial Colombia se contactó con Anderson Cepeda, director del Tributo a ABBA en Colombia. Él habló sobre los orígenes de este tributo y de lo que va a ser la presentación. A continuación, lo que nos dijo.

Hay como una tendencia nostálgica de volcarnos al pasado en la música y como consecuencia han surgido muchos formatos de tributos, ¿cómo surgió el de ABBA?

Nació hace aproximadamente tres años. Hace cinco años había hecho un tributo a Michael Jackson y fue muy chévere, porque yo quería sentir cómo era un concierto de Michael Jackson con los instrumentos en vivo. Por eso hice ese atributo y desde niño siempre me ha gustado. Nunca pensé hacer un tributo a ABBA, sino que de un momento a otro me empezó a dar vueltas en la cabeza.

Un día me levanté y dije que definitivamente quería tocar y yo soy pianista. Era algo complejo porque era conseguir dos chicas que hablen bien inglés, que tengan cierto parecido a ellas: una rubia y otra morenita. Fue bastante complejo y resulta que de casualidad aparecieron las dos en un mes y empecé a trabajar en ese proyecto. La idea era que sonara lo más fiel a ABBA. Hubo una casualidad: soy productor musical y pianista; y el guitarrista, que es la otra persona con la que trabajo en el estudio, también tiene un cierto parecido al guitarrista de de ABBA y yo tengo un cierto parecido con el pianista y era muy loco porque había muchas similitud. Incluso las dos chicas que se presentaron trabajaban para nosotros como coristas. Así empezó ABBA, eran dos productores que trabajaron en un estudio y tenían dos coristas, así nació el original y hay muchas similitudes con nosotros. Empezamos a trabajar en el proyecto y pues la verdad a mí me encanta porque suena algo muy similar a la banda.

¿Qué elementos tiene el formato del tributo a ABBA?

Queríamos hacer los arreglos tal cual como se grabaron originalmente y estuve recopilando información acerca de de los arreglos finales de las canciones que hacían ellos en los conciertos en esa época.

Nosotros escogimos 13 canciones. La más icónicas de ellos para interpretarlas en conciertos de una hora con 15 minutos.

¿Cómo enfrentan la crítica o comentarios de la gente que ha seguido a ABBA todas estas décadas?

Nosotros hemos tenido varios tipos de de seguidores. Unos son gente que tiene de 50 años para arriba. Yo tengo 53 y ni siquiera ABBA es de mi generación. Pero a esa gente que ha sido seguidora de toda la vida, cuando han estado en el concierto no lo pueden creer. Me lo han dicho, que se sienten como si hubieran cumplido el deseo de haber visto a ABBA en vivo.

Alguna vez en Bogotá se me acercó un muchacho muy joven y me dijo que ese tributo era magia. En otro concierto se me acercaron pelados como de 15 años y me decían que no conocían nada, pero que ahora se iban a volver fanáticos de ABBA después de ver el concierto de nosotros, eso también me pareció muy chévere. El año pasado tuvimos lleno total en la Universidad de Bucaramanga con mil personas. Todos se sabían las canciones de ABBA y yo pensaba que esto era más para la para la gente de cierta edad.

Las regalías de Chiquitita de ABBA fueron donadas a UNICEF y ustedes hacen este concierto para una obra benéfica ¿Como tributo también sienten esa necesidad filantrópica que tiene el grupo original?

Por medio de este atributo a la Fundación de Quemados hay una coincidencia y es que el primer concierto que nosotros hicimos con ABBA fue para ayudar a los niños quemados del Hospital de Bucaramanga. Entonces quisimos hacer eso para recolectar fondos, muy chévere que de casualidad tengamos la misma intención y nosotros estamos muy felices de eso, de participar y poder aportar en algo para para esta fundación.

¿Cómo fue ese momento del show fallido que se canceló hace un mes para la banda?

Imagínate que nosotros viajábamos el sábado. El viernes teníamos el último ensayo de 8 a 10 de la noche. Empezamos el ensayo y sentí que me estaba vibrando el teléfono, pero dije cuando saliera revisaba. Seguimos ensayando hasta las 10 de la noche. Les dije que los esperaba en mi apartamento para salir al aeropuerto y empezaron a recoger los instrumentos.

Me entró una llamada cogí el celular y era Juan Carlos. Me dijo que desempacara porque no hay viaje por unos problemas y tocaba cancelar. Ellos (los músicos) quedaron shock, pensaron que los estaba tomando del pelo y les dije que no.

¿Qué se encontrará la gente en el concierto?

El concierto se llama Gracias por la música, que es una de las canciones de ellos. Se van a encontrar con una puesta en escena muy fiel a lo que ha sido ABBA en cuanto a los vestuarios, las voces de las chicas son muy parecidas y están muy personificadas como la banda. En cuanto a la parte escénica y a la parte musical es tal cual. El concierto lo transporta a uno a ese momento de cuando en los 70s era muy grande ABBA y aún lo sigue siendo.

*Foto: Cortesía