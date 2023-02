Beyoncé reinó en los Premios Grammy de 2023

Este domingo 5 de febrero el Crypto.com Arena de Los Ángeles recibió la ceremonia de la edición 65 de los Premios Grammy con Beyoncé como principal laureada.

La cantante recibió cuatro galardones siendo la más premiada de la noche y alcanzando su estatuilla número 32 que la acreditó como la más ganadora.

Sin embargo, el premio más importante de la noche se lo llevó Harry Styles con Harry’s House como Álbum del Año. El de Canción del Año fue la sorpresa de la noche con Bonnie Raitt ganando por Just Like That; y Grabación del Año se quedó en manos de Lizzo.

Kim Petras se convirtió en la primera mujer trangénero que ganó un Grammy en la categoría Mejor Actuación de Dúo o Grupo. Ella lo hizo junto a Sam Smith con la canción Unholy.

Bad Bunny contó con una de las mejores presentaciones de la noche siendo el encargado de la apertura. Adicionalmente, hubo un homenaje a los 50 año del Hip Hop como género y un tributo de Stevie Wonder a Berry Gordy y Smokey Robinson.

Lizzo, Harry Styles, Brandi Carlile, Sam Smith & Kim Petras, Mary J. Blige, Luke Combs, Steve Lacy, DJ Khaled, Jay Z, John Legend, Lil Wayne, Rick Ross y Fridayy fueron los encargados de las demás presentaciones.

*Foto: grammy.com (Frazer Harrison)