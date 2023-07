Billboard reconoce ‘Forever King’ de Don Omar en lo mejor de 2023

Después de un mes de lanzamiento Forever King de Don Omar ha logrado escalar a posiciones privilegiadas en la industria musical. Por eso, la revista Billboard incluyó el trabajo entre los mejores del año.

Tuvieron que pasar cinco años para que el rey del reggaetón decidiera estrenar un trabajo. Ahora se está convirtiendo poco a poco en un clásico instantáneo del género urbano.

“Si bien Forever King tiene mucho del reggaetón que convirtió a Don Omar en un líder pionero en el género, también destaca a un artista que se arriesga con diferentes ritmos tropicales, navegando desde el reggaetón más duro en colaboraciones como Flow HP con Residente y Bandidos con Cosculluela, hasta el lirismo evocador en canciones como Carcelero y Sincero. La espera valió la pena”, añade la crítica de la revista, Leila Cobo.

Forever King es un trabajo que consta de 18 canciones con una duración de una hora exacta. Se destacan colaboraciones con Lil Jon, Nio García, Wisin, Gente de Zona, Akon, Residente, Cosculluela, Maluma o Chencho Corleone.

“Le agradezco a los amigos de Billboard por este reconocimiento que me motiva a seguir haciendo música que sea real mi esencia. Yo tengo que sentir lo que interpreto, por eso durante toda mi carrera he tomado riesgos y he podido conectar con mis leales seguidores por tanto tiempo. Eso va mucho más allá que estar en tendencia”, dijo Don Omar.

Al menos dos canciones de Forever King han logrado alcanzar el número uno de la lista Latin Airplay Chart de la revista Billboard.

