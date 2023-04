Delfina Dib lanza su disco debut con ‘Directo al Cora’

A pesar de tener un amplio recorrido en el rap, la argentina Delfina Dib presentó Directo al Cora, su primer álbum de estudio como solista.

Cada canción cuenta con su autoría con temáticas que viajan entre la libertad, el amor propio y la resiliencia. El proyecto fue producido en México.

“Fue un proceso super orgánico, no tuve que pensar tanto el nombre, fue una de las sensaciones más chimbas que me han pasado desde que me dedico a la música, desde la parte compositiva y de fluidez”, señaló la cantante.

La creación de Directo al Cora nació en noviembre del 2021. Fue compuesto por Delfina en solo 15 días, dando como resultado 10 canciones producidas por Julián Bernal en México y un Bonus track que la artista compuso en 2022.

Además, el álbum tuvo la participación de Elsa y El Mar. El crisol sonoro del proyecto tiene protagonismo en el rap, pero se nutre de R&B, trap y dancehall.

