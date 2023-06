El beneficio de la Ley Fílmica en cifras para el cine colombiano

Hace unas semanas se promovió una polémica por el lanzamiento de Medellín, filme dirigido por Franck Gastambide. El filme muestra algunos estereotipos de la ciudad y gran parte de la población se molestó porque fue un título beneficiado con Certificados de Inversión Audiovisual (CINA).

“Lo más importante en este país, y ha sido una de las políticas permanentes es la libertad creativa. Cada uno de los creadores colombianos y extranjeros tienen unas historias por contar y creo que castrar ciertos temas o ciertas historias porque algunas personas consideren que tiene un impacto negativo sobre Colombia es perjudicial. Hemos visto que países que optan por esas políticas hacen que la película igual se haga en otra parte. Las producciones vienen a nuestro territorio y cuentan una historia que no es la más positiva, pero los que vinieron se van con la sensación de que es un país con un talento y locaciones increíbles, y esa es la filosofía del incentivo”, explicó al respecto Silvia Echeverri, directora de la Comisión Fílmica de Colombia de Proimágenes.

Gracias a la Ley 1556, la industria audiovisual ha tenido un crecimiento notable. Con el Fondo Fílmico Colombia (FFC) y los CINA se han beneficiado hasta el momento a 134 producciones de 15 países, atrayendo a 78 empresas productoras y más de 499 millones de dólares de inversión para nuestro país.

Al menos 49 proyectos nacionales y extranjeros han recibido el reembolso del FFC, que tienen una inversión proyectada de 64 millones de dólares en el país. Algunos títulos beneficiados son: The 33, Lost City of Z, Kill Chain, Mile 22, Gemini Man, Loving Pablo, Memoria, Narcos, The Long Game y What You Wish For, entre otras.

Con el CINA, han beneficiado 85 proyectos extranjeros, con una inversión proyectada de 435 millones USD. Algunas producciones que han recibido los certificados son: The Morning Show (posproducción), La reina del sur 3, Chichipatos, Juanpis González, Ritmo salvaje, Pasión de gavilanes, A grito herido, Cochina envidia, Pálpito, La primera vez, Cien años de soledad y Los iniciados, entre otras.

Entre los estrenos próximos a salir se destacan Calle y Poché sin etiquetas, Los inciados, Crazy Charlie y What You Wish For en el Festival Fantasía.

Cifras de interés del FFC y los CINA

Empleos directos

FFC: 28.800; CINA: 38.000; total = 66.800.

Empleos indirectos

FFC (2016-2022): 8.200; CINA (2020-2022): 38.600; total = 46.800.

Noches de hotel

FFC: 76.400; CINA: 142.600; total = 219.000.

Pasajes

FFC: 6.600; CINA: 5.500; total = 12.100.

Proyectos según el formato o tipo

FFC: 36 largometrajes, 6 TV movies, 2 series, 2 mini series, 2 realities y 1 cortometraje.

CINA: 24 realities, 22 series, 17 mini series, 15 largometrajes, 6 proyectos de solo post-producción (4 realities y 2 series) y 1 videojuego.

CINAs emitidos

59 certificados para un total de $171.874 millones de COP.

*Con información de Proimágenes

**Imagen de referencia de la Alcaldía de Medellín