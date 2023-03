El éxito de Kali Uchis con ‘Red Moon In Venus’

El viernes de la semana pasada Kali Uchis estrenó Red Moon In Venus, su cuarto álbum de estudio. La colombo-estadounidense está teniendo un éxito reflejado en cifras y crítica.

Desde que se lanzó el álbum ha tenido cerca de 5 millones de reproducciones en Spotify y se prevé que la canción Moonlight debutó en el número 11 del Billboard Hot 100.

Adicionalmente, Red Moon In Venus es el cuarto álbum con mejor debut en Spotify hecho por una mujer en lo que va del 2023. Por otra parte, I Wish You Roses superó las 30 millones de reproducciones en la plataforma de música por ‘streaming’.

Red Moon In Venus tiene un promedio de 85 sobre 100 en puntaje según Metacritic. Lo anterior se da en un promedio basado en 12 reseñas, de las que Variety lo calificó con 94.

Kali Uchis estará presente en el Festival Estéreo Picnic -FEP- el próximo domingo 26 de marzo, día en el que se presentarán también Lil Nas X, Billie Eilish y Morat.

*Foto: Instagram @KaliUchis