El K-pop se goza con la gira ‘Latin America Tour 2023 Subconscious’ del grupo VAV

Imagen de Cortesía

Después de llegar a varios rincones de Latinoamérica en 2020 con su gira ‘Grand America Tour’, la agrupación surcoreana, VAV, regresa a Colombia para dar un show sin precedentes tras varios años de estar alejados de los escenarios debido a su enlistamiento en el servicio militar.

La cita será el domingo 17 de Septiembre a las 6:00 p.m., en el Auditorio Mayor (Calle 23#6-19), de la ciudad de Bogotá, donde la agrupación no solo interpretará sus grandes éxitos como ‘Spotlight’, ‘Brotherhood’, ‘Señorita’, ‘So in love’, ‘Give me more’, ‘Always’, sino también los nuevos temas de sus dos últimos trabajos discográficos como ‘Made for two’ y ‘Subconscious’ el cuál se lanzó el 12 de junio y será el protagonista de éste nuevo tour.

Las boletas de este evento, que llega a la ciudad gracias a To The Light Entertainment, la primera empresa colombiana en traer conciertos de K-pop al país, se pueden adquirir a través de www.ticketlight.com.co . Las boletas VVVIP, VVIP y VIP Diamond incluyen Meet and Greet, sound check y más, para que los fans tengan la gran oportunidad de conocer de cerca a estas estrellas del k-pop.

Actualmente esta agrupación, que debutó en la escena musical en el año 2015 con el EP ‘Under the Moonlight’ y que se ha posicionado en el mercado internacional recibiendo muy buenas críticas y lo mejor, el reconocimiento y el cariño del público a nivel mundial, se encuentra conformada por Ziu, Lou, Jacob, Ayno, ACE y St. Van.