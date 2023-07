“El licor te salva de los lugares feos, pero otras veces te hunde”: Fabián Ortiz sobre ‘Razones para beber’

Con una obra de comedia que combina distintos formatos, Fabián David Ortiz espera sorprender al público de Medellín con Razones para beber. Esta obra sobre el licor se llevará a cabo del 2 al 30 de agosto en el Teatro Prado. “Es un sueño pararse en ese teatro”, dice él minutos antes de comenzar una entrevista al respecto.

Ortiz es bogotano y en la comedia lleva más de 15 años de vigencia como uno de los estandartes en Colombia. Además de comediante es ingeniero en artes escénicas y escritura. “Uno quiere ahogar las penas con alcohol, pero las mugrosas flotan”, expresa.

Con humor, Fabián logra pasar por ciertos estados profundos relacionados con el licor para volverlos divertidos. Aborda el desamor y la amistad sin dejar de lado la bebida. A continuación, lo que nos dijo en entrevista con Confidencial Colombia sobre su espectáculo.

Antes de hablar de la obra quisiera que me dijera cómo ve la acogida cultural en Medellín.

Siento que Medellín es una ciudad en la cual hay mucho por hacer culturalmente hablando porque vengo de Bogotá y es una ciudad en la cual muchas cosas se han hecho, pero como a los trancazos, de maneras muy fuertes y aquí está todo por hacer. Medellín es una ciudad que es una potencia para las personas que ya tenemos una experiencia fuerte y se presta mucho para gestionar, compartir y desarrollar un poco más la industria cultural.

¿En Bogotá el problema puede ir por la sobreoferta que puede repercutir en que lo que se hace no se haga a plenitud?

Bogotá tiene un nivel industrial en cuanto a la cultura muy avanzado y Medellín es un lugar en el cual hay mucho potencial para lo mismo. No creo que en Bogotá haya sobreoferta, hay una oferta variada.

Siendo de Bogotá, ¿cómo ha recibido su arte el público de Medellín?

He tenido la fortuna de recorrer gran parte del país con mi trabajo desde Argelia (Cauca), con un contexto muy azotado por el conflicto, hasta el Festivales Iberoamericano de Teatro o eventos ya un poco más de calibre más formal y espectacular. Una cosa del público en Medellín es que es como la cultura de la ciudad: son unos anfitriones maravillosos, personas que están dispuestas, quieren sentirse -no solo cómplices- sino también sorprendidos por las propuestas estéticas y artísticas. Eso es muy lindo para uno como artista ver que el público se involucra tanto en lo que uno hace.

Ahora sí, ¿cómo germinó Razones para beber?, ¿qué inquietudes iba teniendo cuando la fue escribiendo?

Esta obra la escribí para dejar de beber. Yo bebía mucho y dije: ‘no, yo tengo que entregarlo’. Si voy a bajarle el trago, iba a entregarle lo más lindo que tengo, o sea una obra. Razones para beber es un espectáculo en el cual logro tocar temas que realmente son muy fuertes y profundos. Toco el tema del alcoholismo, la resiliencia y otro tema fundamental, que son los amigos. Todo marcado a algo que hemos vivido, que es un despecho. Es sobre cómo a veces el trago te salva de los lugares feos, pero cómo otras veces te hunde a otros. También, que al terminar la obra, te vayas diciendo: ‘Uy, carajo. Necesito una cerveza’.

¿Cuál es el aditivo que haría especial esta obra de comedia a las demás?

La obra tiene muchos elementos artísticos. Tiene muchos elementos de contenido de comedia de stand up, clown y acompañamientos técnicos que son parecidos. Queríamos darles a las personas algo muy diferente a lo que puedo ver en un bar o en otro tipo de lugares. Queríamos una obra que para la gente fuera divertida, pero profunda.

Yo quisiera que hablara de la ambientación, ¿en qué contexto social se desarrollaría Razones Para Beber? ¿O apuesta por un concepto un poco más universal?

Soy bogotano, pero bogotano mal. Bogotano como no como no tener culo, como andar en sandalias con medias. Las obras mías ocurren en Bogotá y la ciudad es protagonista. Lo que pasa en Bogotá también hace parte de la misma obra; la ciudad se convierte, no solo en escenarios, sino en personaje dentro de la misma y es una manera que yo tengo de hacer de homenaje a la ciudad que amo con mi alma. Quiero que la gente sienta este frío que tiene Bogotá, pero no es un frío triste. Es un frío que te invita a abrazar, a tomarte un chocolate o un café y que te invita sobre todo a seguir adelante, porque Bogotá es una ciudad llenísima de oportunidades.

*Foto: Cortesía